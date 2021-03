Edital de Convocação Assembleia da Ass. dos Prod. Rurais da Microbacia Hidrográfica do Rio Claro – Ass. Rural Giocondo Bassetto

Edital de Convocação Assembleia Geral Ordinária

1º e 2º CONVOCAÇÃO

O Presidente da Associação dos Produtores Rurais da Microbacia Hidrográfica do Rio Claro – Associação Rural Giocondo Bassetto, senhor Luis Carlos Josepetti Bassetto, na conformidade do que preconiza o art. 15, combinado com o art. 20, de seu ESTATUTO SOCIAL convoca seus associados efetivos para ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, que ocorrerá no dia 27 de março de 2021, sábado às 15:00 horas, em primeira convocação com (2/3) dois terços do números de associados, e segunda convocação às 16:00 horas com qualquer número de associados, conforme artigo 21, será de forma virtual, todos associados receberão um link para acesso, conforme os cumprimentos das normas da pandemia (COVID – 19), para tratar dos seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA

1- Apresentação do relatório anual de atividades da diretoria no

exercício de 2020;

2- Apresentação das contas da diretoria do exercício de 2020;

3- Leitura do Parecer Fiscal;

4- Apresentação da prestação de contas do exercício de 2020;

5- Estabelecer o valor da contribuição anual dos associados;

6- Outros assuntos de interesse gerais da associação e dos associados;

Para efeitos legais e estatutários o número de associados nesta data é de 82 (oitenta e dois) e quaisquer informações poderão ser obtidas na secretaria da Associação no horário de funcionamento.

São Manuel/SP, 18 de março de 2021