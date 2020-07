Edital de Citação – Assunto: Usucapião – Usucapião Extraordinária

EDITAL DE CITAÇÃO – Processo Digital nº: 1010222-45.2015.8.26.0079

Classe – Assunto: Usucapião – Usucapião Extraordinária

Requerente: Biopet Produtos para Animais Ltda.

BOTUCATU – 2ª VARA CÍVEL – JUIZ DE DIREITO: FÁBIO FERNANDES LIMA

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO DIGITAL Nº 1010222-45.2015.8.26.0079

O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Botucatu, Estado de São Paulo, Dr.

FABIO FERNANDES LIMA, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a(o) FAZ SABER a TAT INDUSTRIAL DE ALIMENTOS S.A, CNPJ 45.930.930/0006-97, atual denominação da empresa COSTA PINTO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA., e aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus representantes legais, cônjuges e/ou sucessores, que BIOPET PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA, CNPJ 07.626.792/0001-53, ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando regularizar a posse da área de 6,7338 ha, objeto da matrícula nº. 8.228 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Botucatu/SP, alegando posse mansa

e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo do edital, apresentem contestação nos autos. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, fixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Botucatu, aos 01 de julho de 2020.