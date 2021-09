EDITAL COOPERATIVA PRATA DA CUESTA SUSTENTÁVEL – CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

COOPERATIVA PRATA DA CUESTA SUSTENTÁVEL

CNPJ: 13.761.273/0001 – 09 INSC. Estadual: 649.053.247.110

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÕES

Em conformidade com a LEGISLAÇÃO COOPERATIVISTA e o ESTATUTO SOCIAL DA COOPERATIVA em seu artigo 33, são convocados os senhores cooperados para a ASSEMBLÉIA

EXTRAODINÁRIA, a realizar-se no dia 05 de outubro de 2021, terça feira, de forma virtual, conforme os cumprimentos das normas sanitárias da pandemia (COVID – 19), às 17:00 horas em

1ª (primeira) convocação, com dois terços do número de cooperados; caso não haja número legal, às 18:00 horas, em 2ª (segunda) convocação com a metade e mais um dos cooperados;

ou às 19:00 horas, em 3ª (terceira) convocação com o mínimo de 10 (dez) cooperados para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA:

I- CORREÇÃO DO PDCJ PARA ANO 2021(certificação Fairtrade);

II – OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSES GERAIS DA COOPERATIVA E OU DOS COOPERADOS.

Para efeito de quórum, considera – se 20 (vinte) o número de cooperados, Qualquer informações poderão ser obtidas na secretaria da cooperativa no horário de funcionamento.

São Manuel – SP, 24 de setembro de 2021