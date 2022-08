CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ASSAN – ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO RESIDENCIAL CHÁCARA SANTO ANTONIO

ATA DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

ÀS 14:00 HORAS do dia 20/08/2022, no salão ROTARY CLUBE, situado na rua: Prefeito Tonico de Barros, nº1043 Botucatu/SP.

Assembléia será realizada aos Sócios Fundadores e Sócios Beneficiários, com direito a voto.

Em cumprimento ao que estabelece o estatuto da ASSAN – ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO RESIDENCIAL CHÁCARA SANTO ANTONIO, especificamente, está sendo feita a Convocação, disponibilizando o Edital, na imprensa local e pelo site http://chacarasantoantonio.com.br/index.html, bem como por outros meios eletrônicos, de acordo com o cadastro existente e mantido pelos Sócios e Proprietários junto à Administração.

Desta forma, fica convocada com antecedência prevista no Estatuto, a Assembléia Geral Extraordinária, que será instalada em primeira convocação, com a presença de no mínimo 50% (cinquenta por cento) dos Sócios com direito a voto e/ou imediatamente em sequência, decorrido 15 (quinze) minutos, instalar-se-á, com o comparecimento de qualquer número de sócios com direito a voto.

Os assuntos tratados nesta assembléia serão materializados em deliberações as quais possibilitarão a aprovação ou reprovação por maioria simples de votos.

Para a Realização da Assembléia Extraordinária, fica estabelecida a seguinte pauta de assuntos, reiterando que a aprovação ou reprovação terá tratamento individualizado, de forma, que a reprovação de um item não prejudica os demais:

1 Abertura de temas aos presentes;

2 Apresentação/relação das mensalidades inadimplentes;

3 Apresentação de processos judiciais prós e contras;

4 Construção de uma quadra de areia poliesportiva como: Futebol, futevôlei, vôlei e beach tennis, substituindo assim, o campo de grama atual;

5 Implantação de controle de acesso, portaria remota e monitoramento;

6 Encerramento;

7 Eleição para os cargos da Diretoria: Diretor Presidente, Diretor Vice-Presidente, Diretor Tesoureiro, Diretor Secretario e membros dos Conselhos de Obras e Fiscal.

O voto será individual, facultado a cada proprietário o direito a 1 (um) voto por unidade autônoma, desde que os Associados estejam em dia com suas contribuições.

BOTUCATU, 03 de AGOSTO de 2022.

DIEGO MORES CARDOSO – Diretor Presidente

AKNESKA DE FÁTIMA NOVAKI MARTINS – Diretor Tesoureiro

