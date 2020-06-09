BALANÇO PATRIMONIAL CENTRO ESPÍRITA “O CAMINHO DA VERDADE”

 

BALANÇO PATRIMONIAL

CENTRO ESPÍRITA “O CAMINHO DA VERDADE”

45.526.308/0001-03
ENCERRADO 31/12/2018
ATIVO 2.009.845,21 PASSIVO 2.009.845,21
ATIVO CIRCULANTE 688.281,80 PASSIVO CIRCULANTE 65.226,84
BENS NUMERÁRIOS 1.989,54 FORNECEDORES 0,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS 12.484,01 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 1.529,98
APLICAÇÕES FINANCEIRAS 658.985,20 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 63.696,86
VALORES A RECEBER 14.617,11
VALORES E CREDITOS RECUPERAVEIS 205,94
ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.321.563,41 PATRIMÔNIO SOCIAL 1.944.618,37
IMOBILIZADO 1.321.563,41 PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO 1.944.618,37
Narcisa da Silva Andreucci Ana Paula Ciccone de Leo
Presidente Contador
CPF: 094.685.688-57 CPF: 110.536.698-79
CRC: 197841