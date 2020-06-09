|BALANÇO PATRIMONIAL
CENTRO ESPÍRITA “O CAMINHO DA VERDADE”
45.526.308/0001-03
|ENCERRADO
|31/12/2018
|ATIVO
|2.009.845,21
|PASSIVO
|2.009.845,21
|ATIVO CIRCULANTE
|688.281,80
|PASSIVO CIRCULANTE
|65.226,84
|BENS NUMERÁRIOS
|1.989,54
|FORNECEDORES
|0,00
|DEPÓSITOS BANCÁRIOS
|12.484,01
|OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
|1.529,98
|APLICAÇÕES FINANCEIRAS
|658.985,20
|OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
|63.696,86
|VALORES A RECEBER
|14.617,11
|VALORES E CREDITOS RECUPERAVEIS
|205,94
|ATIVO NÃO CIRCULANTE
|1.321.563,41
|PATRIMÔNIO SOCIAL
|1.944.618,37
|IMOBILIZADO
|1.321.563,41
|PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO
|1.944.618,37
|Narcisa da Silva Andreucci
|Ana Paula Ciccone de Leo
|Presidente
|Contador
|CPF: 094.685.688-57
|CPF: 110.536.698-79
|CRC: 197841