AVISO DE EDITAL DE COLETA DE PREÇO – ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO BOTUCATU

ATO CONVOCATÓRIO Nº 01/2021

PROCESSO DE COLETA DE PREÇO Nº 16/2021

A ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO BOTUCATU, comunica a todos os interessados, que acha-se aberto o Processo de Coleta de Preço nº 16/2021 para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ACESSO REMOTO DE PESSOAS E VEÍCULOS, TELE-MONITORAMENTO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA – CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL.

Tipo: Menor preço Global

Início da Sessão: 12/11/2021 às 10h00m

Local da Abertura: Sala de Reuniões do Parque Tecnológico de Botucatu, situado na Rodovia Gastão Dal Farra, Km 07 + 184 metros, Jardim Aeroporto, Botucatu/SP.

Edital completo, seus anexos e esclarecimentos: no site: http://www.parquebtu.org.br, podendo ainda ser solicitada através do e-mail: [email protected]

Botucatu, 03 de Novembro de 2021.

Daniel Lopes

Diretor Executivo