TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE BOTUCATU

FORO DE BOTUCATU

2ª VARA CÍVEL

PRAÇA IOLE DINUCCI FERNANDES, SEM Nº, Jardim Riviera – CEP

18606-572, Fone: (14) 3882-0974, Botucatu-SP – E-mail:

[email protected]

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Digital nº: 0004592-49.2020.8.26.0079

Classe: Assunto: Cumprimento de sentença – Cheque

Exequente: Mário Marcos Angelo Epp

Executado: Map Serviços Aeronáuticos Ltda

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS.

PROCESSO Nº 0004592-49.2020.8.26.0079

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Botucatu, Estado de São Paulo, Dr(a). FABIO FERNANDES LIMA, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a(o) MAP SERVIÇOS AERONÁUTICOS LTDA, CNPJ 10.172.357/0001-00, com endereço à Praça Brigadeiro Eduardo Gomes, s/n, Terminal de Aviação Geral, Área Industrial Aeroporto Pinto Martins, CEP 60420-290, Fortaleza – CE que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Mário Marcos Ângelo EPP. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o

decurso do prazo do presente edital, pague a quantia o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devidamente atualizada, sob pena demulta de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.Assim para que não alegue ignorância, expediuse o presente edital, ficando intimado, conforme o acima exposto. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Botucatu, aos 29 de março de 2021

Confira o documento na íntegra clicando aqui