Voluntários do Cuesta Limpa recolhem 32 toneladas de lixo da Floresta Estadual de Botucatu

Os voluntários do projeto Cuesta Limpo decidiram comemorar o Dia Nacional do Cerrado, neste domingo, 11, colocando a mão na massa. Mais de 100 pessoas participaram da ação que durou aproximadamente 4 horas e recolheu mais de 32 toneladas de lixo.

Além dos voluntários, participaram também representantes da Unesp (IBB) e integrantes do Grupo de Escoteiros Padre Anchieta – GEPA. Uma máquina e caminhões da prefeitura deram apoio na ação.

A Floresta Estadual de Botucatu (FEB) com 33,8 hectares é uma área protegida com um precioso fragmento de Cerrado do Município, onde há espécies da flora e fauna ameaçadas de extinção.

Neste ano a organização do Cuesta Limpa contou com diversas parcerias: COMUTUR, Prefeitura Municipal, Secretaria do Verde, Secretaria Adjunta de Turismo, Guarda Municipal de Botucatu, Grupo Escoteiros Padre Anchieta, Passarinhando Educação Ambiental e Descubra Botucatu.

Cuesta Limpa

A Campanha Cuesta Limpa foi criada em 2015 por ambientalistas e grupos interessados na conservação ambiental do Município e Conselho Municipal de Turismo (COMUTUR).

O Cuesta Limpa está inscrito no Clean Up The World uma campanha global que inspira e capacita as comunidades para limpar, conscientizar e conservar seu meio ambiente. O Clean Up The World é realizado em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, mobiliza cerca de 35 milhões de pessoas em 130 países a cada ano.

