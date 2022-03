Turismo organiza o Primeiro Encontro para Observação de Aves da Área de Proteção Ambiental

O evento dará início ao projeto #VemPassarinharBotucatu2022 e contará com a participação de diversos especialistas na área.

A Secretaria Adjunta de Turismo, em conjunto com a Fundação Florestal e a Universidade Estadual Paulista (UNESP) realizará nos dias 26 e 27 de março o Primeiro Encontro para Observação de Aves da Área de Proteção Ambiental de Botucatu (APA).

O objetivo é mostrar, tanto para munícipes quanto para visitantes, o potencial que Botucatu tem como uma cidade observadora de aves.

“Esta ação faz parte da estratégia de implantação deste segmento turístico em Botucatu. As “Passarinhadas” são uma ótima maneira de difundir nossas áreas de observação, assim como para as pessoas conhecerem nossa oferta de gastronomia, cultura, lazer e a hotelaria.” explicou Roberta Sogayar, secretária adjunta de turismo de Botucatu.

A prática de observação de aves na cidade possui um enorme potencial, visto que a mesma conta com diversos pontos de observação, onde se podem contemplar diversas gamas de espécies da avifauna brasileira.

O evento possui vagas limitadas e os interessados devem acessar o link para inscrição: https://forms.gle/qwdq3DvFrDFyCz9B7 Será necessário apresentar o comprovante de vacinação no momento da inscrição.

Confira a seguir os detalhes da programação:

Data: Sábado, 26 de março

Local: Auditório do Parque Natural Municipal Cachoeira da Marta



(Av. Cachoeira da Marta – Recanto da Amizade, Botucatu – SP, 18606-000)

13:00h – Abertura: Mario Sergio Rodrigues, Gestor da APA Botucatu/Fundação Florestal

13:20h – Clube de Observação de Aves de Bauru (COA-Bauru)

13:40h – Associação Pirajuense dos Observadores de Aves

14:00h – Lorena Patrício: Observação de aves (também) é coisa de jovem

14:30h – Silvia Nishida: A Avifauna da região da APA Botucatu

15:00h – Roberta Sogayar: Aviturismo e desenvolvimento local

15:30h – Café

15:45h – Saída para atividade de observação de Aves no Parque da Marta

Data: 27 de Março

Observação de Aves na Fazenda Experimental Edgardia

05:30h– Saída da Catedral para observação de aves na Fazenda Experimental Edgardia/UNESP



(Praça Rubião Júnior, s/n – Centro Botucatu – SP, 18600-400)

12:30h – *Almoço – Sugestão: Espaço Indiana

*Valor do almoço: R$ 34,90 pago diretamente ao restaurante, bebida não inclusa.

(Estrada Municipal Geraldo Biral – Zona Rural, Botucatu)

Tarde livre para observação – Indica-se realização da atividade no entorno do Espaço Indiana ou no Parque Natural Municipal Cachoeira da Marta.

Mais informações:

Secretaria Adjunta de Turismo

Rua Benjamim Constant, 228-470, Vila Jaú (Estação Ferroviária)

Telefone: (14) 3811-1492

Compartilhe esta notícia