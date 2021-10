Virada SP Online será em Botucatu neste sábado, 02

Botucatu recebe nesse sábado a Virada SP Online, uma maratona de arte e cultura com apresentações de linguagens variadas realizadas por artistas e grupos consagrados regional, nacional e internacionalmente.

Serão diversas atrações entre shows nacionais, locais e depoimentos, ao longo de doze horas de evento.

Botucatu sediará o evento neste sábado, 02, com a seguinte agenda:

12h25 – Banda Sinfônica Municipal de Botucatu

13h – “A linda história de amor da jovem Bela Flor e a horrenda criatura” – Cia de Teatro Chafariz

13h55 – Orquestra Sinfônica Municipal de Botucatu

14h20 – “O [email protected]” – Cia Beira Serra de Circo e Teatro

15h20 – Saulo Duarte – lançamento: Lumina, com participação de Anäis

16h40 – Cláudio Lacerda

17h40 – “Rolando Prosa” – Rolando Boldrin

18h10 – “Deixa ouvir a música” – Grupo de Sapateado Pé de Step

19h10 – Paula Lima

20h45 – Manga Rosa Reggae Music

21h55 – Art Popular

23h20 – Osni Ribeiro

É possível assistir a Virada SP Online via app cultura em casa (para celulares), ou pelo canal do youtube @CulturaEmCasa.

A Virada SP Online 2021 já foi realizada neste ano em São José dos Campos, Piracicaba, Itapevi, Mairiporã, Ribeirão Preto, Bertioga e Mogi das Cruzes.

Todas as 20 cidades selecionadas receberam do Governo Estadual o título de “Capital Cultural”, pela qualidade no cenário artístico e o incentivo dado pelas prefeituras.

Mais informações:

Secretaria Municipal de Cultura

Rua General Telles, 1040 – Centro

Telefone: (14) 3811-1470