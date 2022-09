Violonista Daniel Murray faz show gratuito em Botucatu neste domingo, 04

Com repertório que explora diferentes linguagens da música instrumental brasileira e da erudita contemporânea, apresentação sera às 19h, no Teatro Municipal

O violonista e compositor Daniel Murray apresenta o espetáculo musical “Sombranágua – Septeto Autoral” neste domingo (04/09), às 19 horas, no Teatro Municipal Camillo Fernandez Dinucci, em Botucatu. O grupo mergulha no universo da música instrumental brasileira visitando estilos como o baião, maracatu, xaxado, choro, samba, valsa, entre outros, que integram o premiado álbum – de mesmo nome – lançado há um ano e meio. A entrada é gratuita.

O “Septeto Autoral” é formado pelos experientes músicos intérpretes Luiz Amato (violino), Sarah Hornsby (flauta), Gustavo Barbosa-Lima (clarinete), Adriana Holtz (violoncelo), Pedro Gadelha (contrabaixo), Caito Marcondes (percussão), e Daniel Murray (violão e composições).

O grupo, que atua em parceria há cinco anos, amplia os horizontes de composições originais para violão solo evocando um universo orquestral e camerístico. Nessas composições, Daniel Murray explora referências que vão da música popular à erudita reverenciando mestres como: Tom Jobim, Guinga, Bellinati, Egberto Gismonti, Villa-Lobos, Hermeto, Gesualdo, Stravinsky, Ravel e Debussy.

“Já havia tido a oportunidade de tocar com cada um deles, separadamente em outros trabalhos, e o amor pela música, admiração mútua e amizade já nos unia há algum tempo. O processo de criação foi simultâneo a ensaios e concertos, e pude contar com a contribuição genial dos intérpretes. O resultado foi tão gratificante que resolvemos registrar esse repertório em álbum”, conta Daniel.

Lançado no final de 2020, com produção musical de Paulo Bellinati, o 13º disco de Daniel Murray, “Sombranágua – Septeto Autoral” (Totem Musicais), tem 15 faixas com diferentes atmosferas, que estão no repertório do show em Botucatu. O álbum, que já acumula mais de 100 mil streams nas plataformas digitais, revela as referências ecléticas do violonista filtradas pelas experiências íntimas e emocionais, sua conexão com a natureza, a família e os amigos, e explora diferentes linguagens da música instrumental brasileira e da erudita contemporânea.

No ano passado, o disco conquistou a medalha de prata no Global Music Awards, nas categorias Melhor Álbum e Melhor Compositor, e foi selecionado para fazer parte da trilha sonora do média-metragem “Dante 700”, produzido pelo Instituto Italiano de Cultura.

Na música “Cauteloso”, de repente as sonoridades dos instrumentos se misturam em um grande improviso, antes de retornar ao tradicional estilo já conhecido, o choro. Miniaturas chamadas de “Brevidades”, cada uma com seu subtítulo, intercalam as faixas do disco, onde são apresentadas novas versões expandidas de “Canção e Dança”, “Ensimesmada” e “Choro para Olga” – já gravadas em versão para violão solo. As peças “14 de fevereiro” e “20 de junho”, escritas para o aniversário dos pais do violonista, Gilda e Samuel, são inspiradas nessas diferentes histórias de vida que se entrelaçam através da dança. A faixa solo “Ciranda Imaginária” traz Daniel ao violão de 11 cordas.

Destaque para a peça “Sombranágua”, que na apresentação em Botucatu, assim como no álbum, contará com a participação especial de Henrique, de 16 anos, filho de Daniel, tocando ukulele. “O envolvimento do meu filho foi surpreendente. Tudo começou quando criei alguns compassos para que ele e minha mulher, que estavam começando a estudar o instrumento, tivessem algo novo para tocar. No final, gostei tanto que surgiu a ideia de continuar a peça para o álbum”, explica Daniel.

Durante o espetáculo, Daniel e o Septeto Autoral realizam um bate-papo com o público sobre arte e música brasileira, além de temas que sempre despertam interesse e curiosidade como a carreira e a criação musical, proporcionando momentos de reflexão e compartilhando informações.

Premiado pelo ProAC (Programa de Ação Cultural), com realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, apoio do ITC (Instituto Totem Cultural), do Teatro Municipal Camillo Fernandez Dinucci e da Prefeitura de Botucatu, com produção da Totem Musicais, o espetáculo musical “Daniel Murray: Sombranágua – Septeto Autoral” contempla mais três cidades: Atibaia (03/07), Socorro (08/09) e Tatuí (09/09). Em julho, o Septeto Autoral fez um ensaio aberto gratuito para estudantes da Escola Municipal de Música de São Paulo.

SERVIÇO

Espetáculo musical ‘Daniel Murray: Sombranágua – Septeto Autoral’

Data: domingo, 04 de setembro

Horário: 19 horas

Local: Teatro Municipal Camillo Fernandez Dinucci – Praça Coronel Raphael de Moura Campos – Centro, Botucatu/SP

Entrada gratuita: por ordem de chegada – 518 lugares

Informações: (14) 3882-9004

