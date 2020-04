Violeiro de Botucatu participa do ‘1º Festival Quarentena Violada’

A viola é um instrumento que traz muito da cultura de um Brasil profundo. Hoje ela nos chega em diversas leituras e faz uma belíssima ponte do sertão à cidade. Une tradição e contemporaneidade. Cada violeiro imprime sua digital neste instrumento de possibilidades mil. Assim…

Em ocasiões de crise CRIE.

Como, neste momento de pandemia, quando o público está privado dos shows e o artista privado de seu trabalho, a gente cria e propõe fazer uma QUARENTENA CULTURAL AO VIVO!!!

Um Festival Quarentena Violada. No qual, onze grandes representantes do universo da viola caipira do Brasil se juntam, para dar voz e som às suas cantorias, instrumentais, além de bons “causos” e prosas.

O Festival será online através de transmissões, ao vivo, na página do evento no facebook: https://www.facebook.com/festivalquarentenaviolada. E, também, poderá ser acessado, a partir da página do artista que for se apresentar, conforme a programação — que acontecerá no Sábado de Aleluia e no Domingo de Páscoa, dias 11 e 12 de Abril de 2020.

Outra novidade é que este show exclusivo, será transmitido diretamente da casa de cada violeiro, para que o público, cada um, se sinta bem junto com ele (em quarentena ;0), literalmente! Detalhe: o “ingresso” é uma contribuição livre (sugerimos: R$ 25 reais) e a mesma pode ser realizada através de depósito ou pagamento com cartão. A saber:

Conta: Abacateiro Produção & Arte Ltda (CNPJ: 05.676.557/0001-60) | Banco do Brasil (nº001) — Agência: 6854-3 / Conta Corrente: 108.875-0

O Festival Quarentena Violada é uma bela inovação. É, o 1º Festival de violeiros “on line” do Brasil!

Chico Lobo (São João Del Rei/MG) | foto: https://drive.google.com/open?id=1Wukzxk9AjVYIA_kXAxk9VntAYmHgJNds Apresenta o programa de TV Viola Brasil. Lançou 25Cds; 2DVDs;1livro. Recebeu 3Prêmios Profissionais da Música. É gravado por artistas como Maria Bethânia. Faz ponte entre sua raiz e o nosso tempo. Idealizou o Festival Quarentena Violada. https://www.youtube.com/chicolobooficial

Du Machado (Rio de Janeiro/RJ) | foto: https://drive.google.com/open?id=1C-ZKznmDhrEtwh2Q1htNFxYpkVKiT3C9 Violeiro e ator, radicado no Rio de Janeiro. Dedica-se ao teatro, cinema e tv. Colaborador para trilha da novela Paraíso – Globo. Participa do Movimento Rio de Violas. Reflete em sua arte suas origens mineiras e dos mestres violeiros. https://www.youtube.com/channel/UC2YA93PEjmCGlrK3ZUeKSQ/featured

Valdir Verona (Caxias do Sul/RS) | foto: https://drive.google.com/open?id=1xncxUWrifA-NawZd5Wc64LxUxkAsYxPr É músico com mais de 30 anos de estrada, desenvolve um trabalho de resgate da viola na música do Sul, com recitais, shows, composições, gravações, edições de partituras, aulas e oficinas de música. https://www.youtube.com/channel/UC3xtewUWmbwfPHqPPqr7giA/about

Osni Ribeiro (Botucatu/SP) | foto: https://drive.google.com/open?id=1Qr7VU2ssaZsV0-CmSRVnZbDxLJd04imL Violeiro, cantador, compositor, apaixonado pela música e pela cultura caipira. Traz seu novo álbum Arredores, onde mescla trabalhos autorais e clássicos da música regional paulista. https://www.youtube.com/c/OsniRibeiro

Luiz Salgado (Araguari/MG) | foto: https://drive.google.com/open?id=1JYeL1NmstwEyNj6MgJ15MkiVyvnmfbV3 Cantador que trabalha fincado na expressão musical arraigada no Brasil profundo, música que emana do que há de mais autêntico e genuíno da tradição das festas populares, folias e congados e da viola caipira. https://www.youtube.com/user/luizsalgadocantador

Miltinho Edilberto (Mirandópolis/SP) | foto: https://drive.google.com/open?id=1YLkr7wnVSPCfrszXgLvL7m7UgpNTOMiK Premiado em mais de 30 Festivais. Tem composições em diversas trilhas de programas de TV e novelas da Rede Globo. Consagrado como instrumentista da viola caipira até o Forró-Pé-de-Serra. Tocou em 7 países da Europa. https://www.youtube.com/channel/UCGCP3u3E7udjnPR3In-oy0g

Maestro Sabiá (ninho das Andorinhas do Lago Azul/SP) | foto: https://drive.google.com/open?id=15nxaoXHOsT3aWjZL5-50m0Jkn0fv9Dtg É um passarim violeiro que canta sua história por meio de brincadeiras, causos, poesias e truques inspirados nos pássaros. Ele ensina a escapar de gaiolas e convida a voar nas asas da imaginação de um Passarim perdido na Capital. https://www.youtube.com/user/fabionumtonemai

Letícia Leal (Teófilo Otoni/MG) | foto: https://drive.google.com/open?id=1cpms4j3xWgqAEaVx8BE_MKmO7Zudn0zd Lançou seu primeiro CD Urutu no final de 2019. Sem se prender à tradição em que o instrumento está inserido, busca demonstrar sua versatilidade flertando com a música brasileira instrumental, o pop e a MPB. https://www.youtube.com/channel/UCOJfaoKmfIAFhswHjSnpKpg

Bilora (Santa Helena de Minas, MG) | foto: https://drive.google.com/open?id=1yVY8p0ymB-_jMUArHou3SOId2tNqfmT3 Músico-violeiro-compositor. Tem quatro discos gravados, sendo o mais recente “Balanciô”. Teve sua trajetória musical ligada a festivais de músicas com conquista de 150 prêmios aproximadamente. https://www.youtube.com/user/Biloravioleiro

Henrique Bonna (Rio de Janeiro, RJ) | foto: https://drive.google.com/open?id=1Y5GG5LvI-Fr4MHHR9slR4CDFlwqlFi5I Em 2010 fundou a primeira orquestra do gênero no Rio de Janeiro, Caipirando Alma Carioca de Viola, que vem fazendo importante trabalho de viola e cultura caipira em terras cariocas. No ano passado lançou o seu CD solo BONNA. https://www.youtube.com/user/Henrique4172

Ricardo Vignini (São Paulo/SP) | foto: https://drive.google.com/open?id=1JBD-QzX2vf7Ghs_DPWjyeq9zKppZHVNM Fundador do Matuto Moderno e Moda de Rock tem 4 CDs solos lançados e 20 no total com outros projetos, se apresenta no Brasil todo, EUA, Europa, México, Canadá e Argentina. https://www.youtube.com/user/vignini

Dias: 11 e 12 de Abril 2020

Local: Página Facebook do Festival – https://www.facebook.com/festivalquarentenaviolada.

Programação: Sábado 11 de abril — 17h Chico Lobo (MG) — 17h30 Du Machado (RJ) — 18h Valdir Verona (RS) — 18h30 Osni Ribeiro (SP) — 19h Luiz Salgado (MG) — 19h30 Miltinho Edilberto (SP)

Domingo 12 de abril — 16h Maestro Sabiá (SP) — 16h30 Letícia Leal (MG) — 17h Bilora (MG) — 17h30 Henrique Bonna (RJ) — 18h Ricardo Vignini (SP)

