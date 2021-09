Violeira botucatuense se apresenta no programa “Aparecida Sertaneja” da TV Aparecida

Karoline Violeira foi convidada a participar do quadro “Momento Tião Carreiro”

Nesta segunda-feira, 27, Karoline Violeira participará do programa “Aparecida Sertaneja”, da TV Aparecida, a partir das 19h30. A artista botucatuense se apresentará no quadro “Momento Tião Carreiro”. O programa é conduzido por Mariângela Zan, filha do saudoso acordeonista Mário Zan.

Sobre o programa Aparecida Sertaneja

Nas noites de segunda-feira, a família brasileira encontra o melhor da música raiz, moda de viola e Clássicos do Sertanejo. Apresentado por Mariangela Zan, o programa, por meio de quadros, reúne no palco da TV Aparecida importantes nomes da música sertaneja e de outros estilos para cantar seus principais sucessos e fazer homenagens especiais, valorizando os talentos artísticos, que agradam ao público.

Quem é a Karoline Violeira?

Karoline Violeira, é cantora, violeira, violonista e compositora. Nascida em Botucatu, interior de São Paulo, essa “caboclinha”, chamada assim pela saudosa Inezita Barroso que tinha um carinho especial pela artista aprendeu a tocar ainda muito pequena.

Cresceu num sítio cercada de recordações deixadas pelo avô como: coleções de fitas, discos de vinil, vitrolas, tudo do mais puro sertanejo raiz!

Inicialmente formou dupla com Bárbara Viola e depois com a cantora Michelle, que perdurou de 2008 à 2017. Juntas participaram de vários festivais e programas renomados na TV como Viola Minha Viola.

A caboclinha arrancou elogios da apresentadora Mariângela Zan e de Alex Marli Dias (Filha de Tião Carreiro) pela interpretação da moda de viola“Ferreirinha”, no Programa Aparecida Sertaneja.

Para comemorar o seu trabalho solo a artista lança seu primeiro álbum intitulado Traço de Giz que traz um rico repertório voltado a cultura e as tradições caipiras.

Seu sotaque caipira genuíno, a forma única de tocar o instrumento e a singularidade ao interpretar letras antigas sem se preocupar em modernizá-las, resulta numa harmonia inefável que encanta o público por onde se apresenta, ao lado de sua inseparável companhia: a Viola.