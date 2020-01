Vem aí o ‘1º Botucatu ModãoShow’

Botucatu e região serão presenteados com a 1ª Edição do Botucatu ModãoShow que será dia 28 de março no Espaço na Mata e traz a música sertaneja raiz como destaque.

A região de Botucatu, interior de São Paulo, é onde a música sertaneja surgiu e este evento entra no calendário anual da cidade em respeito à essas origens e ao grande público que aprecia o bom e velho modão de viola.

O Evento começa com um almoço caipira com Costelas assadas no fogo de chão pela equipe do Mané Luiz, o Buffet Caboclo e open food de Costela e acompanhamentos das 13 às 17h com músicos locais cantando e tocando as consagradas modas de viola.

Para os shows, foram escolhidos para esta primeira edição artistas que representam a clássica música sertaneja, que farão do 1º Botucatu ModãoShow um grande sucesso.

Os mineiros Di Paullo e Paulino, dupla formada por irmãos em 1970, com grande história abrem esse o evento. Trio Parada Dura, grandes representantes da música sertaneja raiz encerram o evento tocando clássicos como Telefone Mudo, As Andorinhas, Blusa Vermelha entre outras. Entre as apresentações ainda teremos Luiz Guilherme afinando sua viola ao público presente e pela primeira vez em Botucatu o Tributo Milionário e José Rico com Celso e Sudário.

Garanta já seu ingresso, são limitados.

Pontos de venda:

* Ótica Roberto (Amando)

* Rodeo Store

* Padaria Rainha

* Methallum

*Online em Blueticket.com.br

A Realização é de MotoShowBR Produções e Eventos, empresa que trouxe também Bruno & Marrone e Alexandre Pires em 2019, e que realiza o Botucatu MotoShow.”