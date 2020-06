Tradicional Semana ‘Angelino de Oliveira’ em Botucatu terá programação virtual

Até o dia 21 de junho, a Secretaria Municipal de Cultura promove a Semana Angelino de Oliveira, que homenageia todos os anos o grande músico e compositor, que exaltou de forma tão singular as belezas da cultura caipira e da Cidade de Botucatu.

Diferente dos últimos anos, quando foram realizadas diversas apresentações musicais e teatrais em palcos da Cidade, neste ano a comemoração é virtual, nos canais da Secretaria de Cultura no Facebook, por conta da necessidade de isolamento social da população motivada pela pandemia do novo coronavírus.

“Até o dia 21 teremos diferentes postagens com apresentações gravadas de músicos, bandas, e até da nossa Orquestra Municipal, homenageando Angelino de Oliveira. Convidamos a todos para que assistam, curtam e compartilhem esses muito ricos culturalmente”, afirma Cris Cury Ramos, Secretária Municipal de Cultura.

A página no Facebook da Secretaria de Cultura pode ser acessada no link https://www.facebook.com/cultura.botucatu/.

Instituída em 1982, a Semana Angelino de Oliveira resgata a memória de um dos compositores mais reconhecidos no início do século passado, com a mistura de música e manifestações artísticas em um evento que relembra e homenageia este cidadão botucatuense, que chegou ainda criança à cidade e onde desenvolveu uma sólida carreira musical.

Aos seis anos de idade Angelino mudou-se, com os pais, para Botucatu. Aqui faz seus primeiros estudos e tomou contato com violeiros vindos de diversos pontos do Brasil, em busca oportunidades, o que despertou seu interesse para música caipira.

Angelino de Oliveira foi um verdadeiro homem dos sete instrumentos: dentista, escrivão de polícia, comerciante, radialista, violonista, trombonista e compositor. Mas seria com esta última profissão que ficaria para sempre na história da música.

Mais informações:

Secretaria Municipal de Cultura

Avenida Dom Lúcio, 755 – Centro

Telefone: (14) 3882-0133 / 3882-1489

cultura@botucatu.sp.gov.br