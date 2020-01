Teatro Municipal abre agendamento para o mês de fevereiro

Devido ao bom andamento das reformas, o Teatro Municipal “Camillo Fernandez Dinucci” comunica que já está recebendo pedidos de agendamentos exclusivamente para o mês de fevereiro.

De acordo com a administração do Teatro, eventos com temáticas eminentemente culturais têm prioridade em caso de solicitação para a mesma data.

A Prefeitura de Botucatu e a Secretaria Municipal de Cultura já garantiram a reserva de algumas datas para a realização de eventos que constam do calendário municipal, bem como de programação cultural realizada em parceria com a Secretaria de Cultura do Estado.

As solicitações de data devem ser feitas exclusivamente via e-mail para teatromunicipal@botucatu.sp.gov.br.

Requisições para outros meses não serão consideradas neste momento.

Os pedidos de agendamento para os demais meses do ano serão considerados a partir do dia 03 de fevereiro.

Mais informações:

Teatro Municipal “Camillo Fernandez Dinucci”

Praça Coronel Rafael de Moura Campos, 27, Centro

Telefone: (14) 3811-1489

Secretaria Municipal de Cultura

Avenida Dom Lucio, 755 – Centro

Telefone: (14) 3811-1470

cultura@botucatu.sp.gov.br