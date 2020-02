Teatro Municipal abre agenda para todo o ano de 2020

O Teatro Municipal “Camillo Fernandez Dinucci” já está aceitando pedidos de agendamento para todo o ano de 2020. O pedido deve ser feito pelo e-mail teatromunicipal@botucatu.sp.gov.br.

O corpo do texto deve conter a data pretendida e informações sobre o espetáculo, como horário, sinopse, classificação indicativa e valor do ingresso.

De acordo com a administração do Teatro, eventos com vertentes eminentemente culturais têm prioridade, caso haja concorrência da mesma data.

A Prefeitura e a Secretaria Municipal de Cultura já reservaram datas para a realização de eventos constantes do calendário municipal e da Secretaria de Estado da Cultura, além daqueles que operam maior logística e público na Cidade.

Mais informações:

Teatro Municipal – “Camillo Fernandez Dinucci”

Praça Cel. Moura (Paratodos), 27 – Centro

Telefone: (14) 3811-1489

Fanpage: facebook.com/teatromunicipal.debotucatu

Secretaria Municipal de Cultura

Avenida Dom Lucio, 755 – Centro

Telefone: (14) 3811-1470

cultura@botucatu.sp.gov.br

Fanpage: facebook.com/cultura.botucatu