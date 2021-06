Sicoob UniCentro Br comemora 29 anos com live da cantora Marília Mendonça

No seu mês de aniversário, cooperativa registra R$ 4 bilhões em ativos e convida o público a participar da comemoração online com show da cantora sertaneja, sorteios e premiações

Em junho, o Sicoob UniCentro Br comemora 29 anos de existência, com operações bem-sucedidas e mais de 45 mil cooperados nos estados de São Paulo, Goiás, Tocantins, Minas Gerais e no Distrito Federal. No mesmo mês, a cooperativa alcançou a marca de R$ 4 bilhões em ativos – o que demonstra uma cooperativa sólida e excelência em sua administração.

Para comemorar, a UniCentro promove sua tradicional festa junina, desta vez em formato digital, no dia 19 de junho, sábado, às 20h, em seu canal no YouTube (youtube.com/sicoobunicentrobr). O evento digital terá apresentação do ator Otaviano Costa, show da cantora sertaneja Marília Mendonça e ainda sorteios em mais de R$ 300 mil em prêmios, entre eles, seis carros zero km e 20 cartões de R$1 mil. Para participar e concorrer, basta acessar o link do Arraial da UniCentro, doar R$5 e ativar o “número da sorte” apresentado no cadastro por e-mail. As doações serão revertidas em cestas básicas e doadas a organizações sem fins lucrativos, entre as quais, as unidades da Santa Casa e do Hospital das Clínicas de diversos estados.

“Estamos muito contentes em chegar a quase três décadas do Sicoob UniCentro Br com a marca de R$ 4 bilhões em ativos, além da entrada em um novo estado. Em maio, expandimos para Minas Gerais com uma nova agência em Araporã”, conta o executivo Raimundo Nonato Leite Pinto, Diretor-Presidente do Sicoob UniCentro Br. “O cooperativismo tem se consolidado cada vez mais como uma alternativa sólida e eficaz para os diversos setores do mercado brasileiro. No último ano, mesmo em meio à crise desencadeada pela pandemia, a cooperativa apoiou o crescimento em vários setores, como o agronegócio, infraestrutura, saúde, dentre outros, graças a uma gestão sólida e competente”, completa.

As cooperativas funcionam como uma associação de pessoas que buscam se ajudar para atingir seus objetivos em comum. No Cooperativismo de Crédito, diferentemente dos bancos, o cooperado é sócio e está no centro das atenções recebendo um tratamento de equidade. Sobretudo, ainda é uma cooperativa preocupada em fortalecer a economia local, a democratização do crédito, e o interesse pela comunidade descentralizando a renda aplicando os recursos na comunidade local onde está inserida.

Sobre a cooperativa:

O Sicoob UniCentro Br é uma Cooperativa de Crédito de livre admissão cujo objetivo é administrar os recursos financeiros dos cooperados, proporcionando maior rentabilidade a todos. Fundada há 29 anos, a cooperativa conta com mais de 45 mil cooperados nos estados de São Paulo, Goiás, Tocantins e Minas Gerais, além do Distrito Federal.

Serviço:

Arraial de 29 anos da UniCentro com live da cantora Marília Mendonça

Data: 19 de junho, sábado, às 20h

Local: Canal da Sicoob UniCentro Br no YouTube (youtube.com/sicoobunicentrobr)

Mais informações: https://unicentro.unisicoob.com.br/arraia