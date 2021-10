Sesi Botucatu volta a receber atrações culturais a partir de sexta-feira, 22

Espetáculos são gratuitos e integram o Edital Extra de Cultura do Sesi-SP

A partir da próxima sexta-feira, 22, o Sesi Botucatu volta a receber atrações culturais até dezembro por meio do Edital Extra de Cultura do Sesi-SP. Lançado em setembro de 2021, o Edital contemplou mais de 100 artistas e grupos com o objetivo de apoiar o setor.

Os eventos são gratuitos e respeitam todos os protocolos sanitários de segurança para o combate ao coronavírus, sendo obrigatória a utilização de máscara. As vagas são limitadas e é preciso reservar os ingressos.

Para informações sobre os espetáculos (ficha técnica, duração, gênero e sinopse) e reservas, basta acessar https://www.sesisp.org.br/eventos ou os seguintes links:

22/10 (Sexta-feira) | 15h30 | Brincando Música: https://bit.ly/3AXE1iy

23/10 (Sábado) | 15h | Bichos do Brasil: https://bit.ly/30HtrA3

29/10 (Sexta-feira) | 15h | Mané Gostoso: https://bit.ly/30Kc1CR

Serviço

O Sesi Botucatu fica na Rua Celso Cariola, 60, no Conjunto Habitacional Eng. Francisco Blasi. Dúvidas podem ser esclarecidas nos seguintes canais oficiais de atendimento do Sesi Botucatu:

(14) 3811-4450

(14) 99827-6626 (WhatsApp)

[email protected]