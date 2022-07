Sesi Botucatu recebe teatro gratuito na próxima sexta-feira, 22

Apresentação do espetáculo “O Circo de Lampezão e Maria Botina” é atração gratuita, na próxima sexta-feira, 22; reservas de ingressos já está aberta

O Sesi Botucatu receberá, no próximo dia 22 de julho, a partir das 15h, a peça teatral “O Circo de Lampezão e Maria Botina”, da Caravana Tapioca.

Espetáculo gratuito do Edital Extra de Cultura do Sesi-SP, a atração é inspirada no universo do cangaço, com Cavaco e Nina contando a história de um casal anônimo do sertão. Maria Botina, que sonha em ser levada por um cangaceiro, e Pontolino Lampezão, que finge ser valente para conquistá-la.

Utilizando-se de máscaras, os dois artistas se revezam em mais personagens nessa aventura em que Pontolino encontra um cavalo, foge do cangaceiro Chuvisco e vê o futuro na bola de cristal da cigana Zoráide.

Música com chocalhos de cabra, malabarismo com baldes, mandacarus, chicote e magia estão presentes nesse enredo que mostra a verdadeira beleza na poesia de ser quem se é. Em meio a muitas trapalhadas, os dois tocam música ao vivo, fazem malabarismo com baldes e mágica, entre outras habilidades circenses.

Em 2014, o espetáculo ganhou os prêmios de Melhor Figurino (Fabiana Pirro), Melhor Ator (Anderson Machado) e Melhor Atriz (Giulia Cooper) da Associação dos Produtores de Artes Cênicas (Apacepe) de Pernambuco.

Os artistas

A Caravana Tapioca surgiu em 2010, em Recife (PE), fundada por Anderson Machado e Giulia Cooper, que há anos vinham desenvolvendo suas pesquisas separadamente. A união deu origem a um vasto repertório de números e espetáculos que mesclam teatro, circo e música no processo de investigação do grupo.

Ao longo desses anos, a Caravana vem se apresentando pelos palcos e picadeiros do mundo e realizando também diversas turnês pelo sertão e interior do Brasil. Em 2016, o grupo fez residência de palhaçaria excêntrica nos EUA, com Avner Eisenberg. Em 2018, foram ao Canadá estudar com Sue Morisson.

Além disso, realizaram cursos com diversos especialistas brasileiros, que contribuíram ativamente para que esses anos de estrada fossem possíveis. Ministrando oficinas, visitando lugares que usualmente não recebem espetáculos, pesquisando o circo-teatro e a rua como forma de democratização da arte, o grupo segue empenhado em estabelecer um diálogo cada vez mais próximo do seu público.

Reservas de ingressos

A entrada para a atração cultural no Sesi Botucatu é gratuita, porém é preciso fazer a reserva prévia de ingressos através do seguinte link:

https://www.sesisp.org.br/evento/a65f296e-f292-49ea-8815-801084169215/o-circo-de-lampezao-e-maria-botina

Serviço

O Sesi Botucatu fica na Rua Celso Cariola, 60, no Conj. Hab. Eng. Francisco Blasi.

Informações também podem ser obtidas nos seguintes canais de atendimento:

(14) 3811-4450

(14) 99827-6626 (WhatsApp)

[email protected]

