Sesi Botucatu recebe show musical infantil gratuito

Apresentação da banda Fera Neném é atração gratuita, na próxima sexta-feira; reservas de ingressos já está aberta

A cultura voltou com tudo ao Sesi Botucatu. A unidade receberá, na próxima sexta-feira, 18, a partir das 15h, o show musical infantil da banda Fera Neném.

Espetáculo gratuito do Edital Extra de Cultura do Sesi-SP, a banda Fera Neném apresenta um show com muita música, aventura, fantasia e rock’n’roll. No repertório, algumas canções do primeiro disco, como “Bicho papão”, “Latim”, “O sapo e macaco” e “O voo do jacaré”, além de outras músicas ainda não registradas como “Xi, deu Zebra!” e “A ilha de uma casa só”.

Formada por Gustavo Cabelo, Lia Biserra, Pedro Gongom e Peri Pane, a banda tem ritmos dançantes e influência tropicalista, com letras das canções que valorizam um universo infantil livre e acompanha e desenvolve a imaginação não apenas das crianças, além de trazer como temática central a liberdade de se autocriar e de se expressar, a importância da imaginação e a relação saudável com a natureza.

Os integrantes da banda são divertidos “animonstros”, personagens intrigantes que fascinam as crianças: uma cantora com corpo de perereca, rabo de dinossauro e cabeça de elefante; um guitarrista com rabo de ratazana, cabeça de boi e antenas de barata gigante; um baterista com cabeça de macaco e orelhas de porco; e um baixista com rabo de burro, cabeça de tigre e chifres de veado.

Reservas de ingressos

A entrada para a atração cultural no Sesi Botucatu é gratuita, porém é preciso fazer a reserva prévia de ingressos através do seguinte link: https://www.sesisp.org.br/evento/ab62eaae-ac5d-4639-864c-9e1e9466663e/banda-fera-nenem

