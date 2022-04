Sesi Botucatu recebe show musical gratuito Tambolé

“Tambolé” é atração gratuita, na sexta-feira, 8, trazendo mistura de ritmos populares, danças tradicionais e percussão corporal; reservas de ingressos já está aberta

O Sesi Botucatu receberá, no próximo dia 8 de abril, sexta-feira, a partir das 15h, o show musical “Tambolé”, espetáculo gratuito do Edital Extra de Cultura do Sesi-SP.

“Tambolé” foi criado pelo músico Kaique Falabella e reúne canções e brincadeiras musicais com elementos de ritmos populares, como jongo, ijexá e xote, além de danças tradicionais, percussão corporal e outros saberes da cultura tradicional brasileira.

Durante o show, Kaique convida crianças, jovens e adultos a um passeio pelas tradições e musicalidade do nosso cancioneiro e de nossa história. Com duração de 60 minutos, “Tambolé” traz as faixas do disco homônimo e outras inéditas, todas influenciadas pelas experiências do educador em sala de aula, em estudos de criação e composição espontânea com alunos de 6 a 15 anos.

Nesta apresentação, Kaique (voz e violão) é acompanhado por Amanda Temponi (voz), Victor Kutlak (baixo), Gustavo Godoy (percussão), Gudino Miranda (bateria) e Rodrigo Simplício (piano).

O artista

Músico e arte educador, Kaique Falabella iniciou seus estudos de piano aos dez anos e, mais tarde, de violão clássico. É licenciado em Artes pela Unimesp e formado no The San Francisco Orff Course, na Califórnia (EUA), uma das mais importantes abordagens pedagógicas de educação musical.

Nos últimos dez anos, Kaique deu aulas de Música em colégios da rede particular do Infantil ao Ensino Médio. Sua metodologia incorpora cantigas de roda, construção de instrumentos, música corporal, jogos cantados e contação de histórias. Realiza estudos de composição espontânea com alunos de 6 a 15 anos, que já resultaram em dois álbuns. Seu projeto mais recente, “Tambolé”, reúne 13 canções que passeiam por diferentes ritmos brasileiros e exploram danças, música corporal e brincadeiras musicais.

Reservas de ingressos

A entrada para a atração cultural no Sesi Botucatu é gratuita, porém é preciso fazer a reserva prévia de ingressos através do seguinte link www.sesisp.org.br/evento/5f310c84-420f-4d3a-a035-e8615d4961ef/kaique-falabella

Serviço

O Sesi Botucatu fica na Rua Celso Cariola, 60, no Conj. Hab. Eng. Francisco Blasi.

Informações também podem ser obtidas nos seguintes canais de atendimento:

(14) 3811-4450

(14) 99827-6626 (WhatsApp)

[email protected]

