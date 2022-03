Sesi Botucatu recebe show musical gratuito neste sábado, 26

“Sr. Maxixe Guitarrada” é atração gratuita, no próximo sábado, 26; reservas de ingressos já está aberta

O Sesi Botucatu receberá, no próximo dia 26, sábado, a partir das 15h, o show musical “Sr. Maxixe Guitarrada”, espetáculo gratuito do Edital Extra de Cultura do Sesi-SP.

O show apresentará músicas de autoria do guitarrista e compositor Gileno Foinquinos, que desenvolve suas composições no estilo guitarrada com repertório versátil e cativante. A guitarrada originou-se nos anos 70 na região do baixo Tocantins com fortes influências tanto de gêneros musicais locais, como choro, maxixe e carimbó, como de gêneros transnacionais, como cúmbia e merengue, revelando uma fusão de gêneros musicais que transpõe limites geográficos e se expande da região Norte para outras regiões do Brasil.

O artista

Gileno Foinquinos já gravou oito discos e é natural da cidade de Cametá (PA). Integrou e gravou o primeiro CD da Amazônia Jazz Band e já tocou com grandes nomes da música brasileira, como Fafá de Belém, Lia Sophia, Sebastião Tapajós, Proveta, Nenê, Leo Maia, Elza Soares, entre outros, além de ter participado de gravações com Roberto Carlos e Roberta Miranda.

Integrou o grupo de música instrumental do trombonista Bocato, participando da gravação do CD Hidrogênio, em 2009, disco considerado pela crítica brasileira o melhor instrumental do ano. Em 2013, lançou o CD de música instrumental intitulado “Curimã”, trabalho que mistura música folclórica, clássica e jazz.

Integra a Orquestra Filarmônica Africana do Brasil (Filafro) e a banda de jazz brasileiro Silibrina, que, em 2019, realizou turnê pela Europa.

Reservas de ingressos

A entrada para a atração cultural no Sesi Botucatu é gratuita, porém é preciso fazer a reserva prévia de ingressos através do seguinte link: https://www.sesisp.org.br/evento/c189f49c-2822-4ebb-920f-bfcaf4075877/gileno-foinquinos-sr-maxixe-guitarrada

Serviço

O Sesi Botucatu fica na Rua Celso Cariola, 60, no Conj. Hab. Eng. Francisco Blasi.

Informações também podem ser obtidas nos seguintes canais de atendimento:

(14) 3811-4450

(14) 99827-6626 (WhatsApp)

[email protected]

