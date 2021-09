Senac e Secretaria de Cultura de Botucatu abrem 30 vagas para curso técnico de teatro

Pelo sétimo ano, a parceria entre Secretaria Municipal de Cultura e o Senac Botucatu, oferecerá 30 vagas com bolsas de estudos integrais para o curso Técnico em Teatro. Os candidatos devem ter 16 anos ou mais, renda familiar per capita de até dois salários mínimos (por pessoa) e estar no mínimo cursando o 2º ano do ensino médio.

As aulas ocorrerão majoritariamente no piso superior do Teatro Municipal de Botucatu, e também na unidade do Senac, com duração de um ano. As vagas são para o curso no período noturno (de segunda à sexta feira, das 19h às 22h30). Não é necessário ter experiência na área para ingressar nesse curso.

As inscrições ocorrem no dia 20 de setembro, no auditório da Pinacoteca Fórum das Artes, das 09h às 16h, e serão limitadas por ordem de chegada, respeitando o limite de 40 participantes (30 efetivados, 10 suplentes). Após atingir esse número, as inscrições serão encerradas.

A parceria já formou mais de 100 profissionais na área, inclusive de grupos de teatro de cidades da região de Botucatu, como Lençóis Paulista, São Manuel, Laranjal Paulista e de estados como Minas Gerais e Rio de Janeiro.

O curso abre uma porta para as pessoas que sonham em se desenvolver na carreira e ingressar no Mercado Cultural como atores ou em outras companhias e produções artísticas, já que após o término, o aluno poderá solicitar o registro profissional (antigo DRT).

Abaixo, os requisitos para a realização da inscrição e matrícula (ambas pessoalmente, não serão aceitas solicitações via correios):

– Necessário para efetuar a inscrição, no dia 20 de setembro, no auditório da Pinacoteca Fórum das Artes, à partir das 09h:

– Ter 16 anos ou mais;

– Estar cursando no mínimo o 2º ano do ensino médio;

– Ter renda familiar per capita de até dois salários mínimos (por pessoa);

– Não estar sendo atendida por bolsa no Senac;

– Não ter desistido de curso, com bolsa, no Senac nos últimos 2 anos.

– A ficha deverá ser preenchida no local;

– Cópia simples do CPF e RG do inscrito;

– Cópia simples do CPF e RG do responsável pelo inscrito (no caso de menores de idade)

Para efetuar a matrícula, no Senac Botucatu, após a inscrição, é necessário:

– Comprovante de residência;

– Cópia do Histórico escolar ou declaração da escola de que está cursando o 2º ano do ensino médio ou concluiu;

– Caso seja menor de idade estar acompanhado por pais ou responsáveis.

O curso tem início previsto para data de 13/10/2021, e finalização prevista para 23/11/2022.

A Pinacoteca Fórum das Artes fica no endereço: Rua General Telles,

1040 – Centro. O Senac Botucatu fica na rua Dr. Rafael Sampaio, 85 – Boa Vista.

Para mais informações ligue (14) 3112-1150.