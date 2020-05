Segue a programação cultural online do Centro Max Feffer Cultura e Sustentabilidade

Iniciativa oferece programação cultural regional e fomenta artistas e empreendedores criativos de Pardinho e região

Está no ar a programação cultural online do Centro Max Feffer Cultura e Sustentabilidade, produzida por artistas e empreendedores criativos de Pardinho e da região da Cuesta Paulista, contratados pelo edital Max Quarentena. A programação é composta por shows, apresentações, cursos, oficinas e palestras que estão disponíveis no site e no canal no Youtube do Centro Max Feffer.

O Instituto Jatobás e o Centro Max Feffer acreditam no potencial da economia criativa como uma dos pilares para o desenvolvimento local, gerando renda e bem-estar à população. Além de beneficiar artistas e empreendedores criativos, a iniciativa também oferece uma programação cultural diversificada e de qualidade para a população, contribuindo para o seu entretenimento e capacitação durante o isolamento social. Após esse período, o apoio continuará. A programação online permanecerá disponível e serão executados projetos presenciais, também selecionados pelo edital.

Confira a Programação de 29/05 a 02/06:

29/05 – 15h

Live com Leda Fernandes – Lençóis Paulista

Contação da histórias

Disponível: canal do YouTube do Centro Max Feffer

30/05 – 20h

Gaby Moretto – Lençois Paulista

Live Show “Na sala” com Gaby Moretto

Transmissão pelo canal do YouTube e Facebook do Centro Max Feffer

01/06 – 10h

Eduarda Rigon – São Manoel

Série de vídeos com aulas de Yoga

Disponível: canal do YouTube do Centro Max Feffer

01/06 – 17h

Marcelo Naudi – Pardinho

Live Iniciação na Guitarra. É necessário fazer inscrição.

Inscrições pelo link na Agenda do site: www.centromaxfeffer.org.br

01/06 – 20h

Guilherme Chiappetta – Botucatu

Live Oficina de “Gravação Musical em Casa”. É necessário fazer inscrição.

Inscrições pelo link na Agenda do site: www.centromaxfeffer.org.br

02/06 – 15h

Bruna Lenko – Botucatu

Série de vídeos sobre o tema: “Do autocuidado à meditação”

Disponível: canal do YouTube do Centro Max Feffer

