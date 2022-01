Secretaria de Cultura está com inscrições abertas para oficina de Teatro

A Secretaria Municipal de Cultura está com inscrições abertas para a oficina “Introdução ao Jogo”, direcionada a estudantes de teatro em fase iniciante e pessoas interessadas em conhecer a prática teatral.

Sob a coordenação de Simone Ordones, do Grupo Galpão, a oficina será realizada nos dias 8 e 10 de fevereiro, das 14 às 16 horas.

Com vagas limitadas, as inscrições seguem até o dia 27 de janeiro e devem ser feitas através do link https://forms.gle/yPYtDigGChf8vJxu7. A seleção dos participantes será através de análise da ficha de inscrição.

A oficina se propõe a explorar alguns dos elementos fundamentais para estudo e trabalho no teatro: sensibilização, consciência do corpo e do espaço, conhecendo vocabulários básicos tais como escuta, atenção, disponibilidade, energia e observação. A partir de exercícios de concentração, improviso, expressão corporal, vocal e leitura de textos, o aluno terá a oportunidade de desenvolver a percepção de si mesmo, do outro e do coletivo.

Mais informações:

Secretaria Municipal de Cultura

Rua General Telles, 1040 – Centro

Telefone: (14) 3811-1470

Compartilhe esta notícia