Secretaria de Cultura de Botucatu oferece Curso Técnico em Teatro

Aulas serão oferecidas em parceria com o Senac Botucatu

Na próxima segunda-feira, 4, a Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com o Senac Botucatu, receberá inscrições para a nova turma do Curso Técnico em Teatro.

A inscrição será realizada na Pinacoteca Fórum das Artes (Rua General Telles, 1040), na sala de oficinas (P22), das 8 às 12 horas e das 14 às 17 horas. Os interessados em participar do curso deverão estar cursando no mínimo o 2º ano do Ensino Médio.

No ato da inscrição, os interessados deverão apresentar os seguintes documentos: RG e CPF ou outro documento de identificação que comprove a numeração destes registros; Certificado ou Histórico Escolar de conclusão do Ensino Médio ou outros documentos educacionais que comprovem a conclusão do Ensino Médio ou Declaração de escola, comprovando estar cursando a escolaridade mínima exigida e comprovante de endereço. Caso o aluno seja menor de idade, devem ser adicionados os documentos do responsável.

O curso será realizado no segundo piso do Teatro Municipal Camillo Fernandez Dinucci.

Sobre o Curso: O aluno atuará em produções cênicas e situações dramáticas, compondo e interpretando personagens, figuras, tipos e personas, por meio de conhecimentos e procedimentos técnicos e estéticos, de acordo com diferentes espaços cênicos e/ou suportes ou recursos audiovisuais. Cria diversas materialidades cênicas a partir de textos teatrais já produzidos, textos autorais, criações coletivas, improvisações, imagens e fontes diversas, utilizando recursos vocais, emocionais, corporais e tecnológicos, abrangendo diversas perspectivas do teatro brasileiro e internacional.

