Projeto Musicalizando grava música em homenagem ao aniversário de Botucatu

O Núcleo Assistencial Joanna de ângelis dá início às comemorações dos 20 anos de criação do Projeto Musicalizando

Neste feriado de 14 de abril, o Núcleo Assistencial Joanna de ângelis inicia as comemorações dos 20 anos de criação do Projeto Musicalizando. Nos próximos meses, serão publicados diversos vídeos mostrando as principais atividades do Projeto. Neste primeiro vídeo, a Orquestra Jovem homenageia a cidade de Botucatu em seu aniversário de 166 anos, relembrando a primeira atividade do Musicalizando, que aconteceu no desfile de 14 de abril de 2001.

A música escolhida para essa comemoração foi “Tristeza do Jeca”, do compositor botucatuense Angelino de Oliveira, e conta com a participação especial do acordeonista e amigo do Projeto, Toninho Ferragutti.

“O Musicalizando agradece a todos os alunos e professores que participaram deste vídeo, e aos músicos convidados: Vanderlei Pereira e Helião Hurt. Nosso muito obrigado também à direção do Núcleo Assistencial Joanna de Angelis, através de sua presidente professora Narcisa Andreucci, aos demais diretores, a todos os patrocinadores, pessoas físicas e jurídicas, e poder público, por todo apoio nesses 20 anos de trajetória!”, disse o coordenador do projeto, Claudemir Ferreira.

O projeto do Núcleo Assistencial “Joanna de Ângelis” ministra aulas com professores especializados a 220 crianças na área da Música. São aulas de Musicalização infantil, Teoria musical , Piano erudito além de corais ,orquestras, e grupo de choro.

Mais detalhes e trabalhos dos integrantes do projeto podem ser conferidos no link: https://www.facebook.com/ProjetoMusicalizando

Joanna de Ângelis

O Núcleo Assistencial “Joanna de Ângelis”, atende gratuitamente cerca de 318 crianças e adolescentes na escola e 250 famílias, além de contar também com a participação de vários ex- alunos, com ações sociais, educacionais, culturais, artísticas, cívicas, esportivas, reforçando os laços familiares, comunitários e sociais, buscando possibilitar-lhes uma vivência mais digna. Conta com Parcerias com a Prefeitura Municipal de Botucatu, Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, Secretaria Municipal de Educação, CMDCA, Instituições Públicas, Empresas, pessoas físicas, etc.

Mantém o Educandário “Prof. Eurípedes Barsanulfo”, com alunos a partir dos 3 anos de idade até o 9º ano de escolaridade. Fazem parte dos Currículos atividades de caráter cívico, estimulando o respeito ao patrimônio da Instituição, ao material escolar, a si próprio, aos Professores, funcionários e Diretores, ampliando a noção de cidadania e sua ação do individual para o coletivo.

O Núcleo conta com Equipes de Tênis, Handebol, Tênis de Mesa, Xadrez, Damas, Handebol, Voleibol, Futebol Society, Robótica e Informática e Projeto Musicalizando que hoje se apresenta com o brilhantismo de sempre com a Orquestra de Sopro, elevando a autoestima de seus matriculados.