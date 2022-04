Projeto Jazz Por Elas traz a “Jazz Min’s Big Band” para Botucatu ao Largo da Catedral

Palco contará com 17 mulheres em apresentação gratuita neste dia 21 de abril

No dia 21 de abril às 20h30, será realizado no Largo da Catedral, Centro Histórico de Botucatu, uma apresentação da Jazz Min’s Big Band.

Com 17 mulheres no palco, a Jazz Min’s é uma Big Band que possui uma formação particular e se diferencia das demais por apresentar uma sonoridade singular. Formada em 2017 por instrumentistas vindas do universo popular e erudito, combinam seus conhecimentos numa nova e refinada experiência timbrística.

O som característico das madeiras como a flauta, o clarinete, o clarone e a trompa amplia, diferencia e proporciona ao grupo arranjos únicos. O repertório é voltado à música popular sem fronteiras, porém com um olhar predominante para a brasileira, o grupo conta com arranjos feitos especialmente para sua formação.

O evento disponibilizará cadeiras para a plateia, com área reservada exclusivamente para idosos, gestantes, e pessoas com deficiências físicas ou mobilidade reduzida.

Haverá ainda transmissão AO VIVO através do Youtube da P4 Produções, com QR code para doações em prol da APAE de Botucatu.

O evento faz parte do projeto “Jazz Por Elas” da P4 Produções Culturais. Realizado pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, o projeto foi aprovado pelo ProAc Direto e trará para Botucatu uma apresentação inédita na cidade.

Serviço

Evento: Jazz Min’s Big Band

21 de abril de 2022 às 20h30

Local: Largo da Catedral – Botucatu

Evento gratuito

