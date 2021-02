Projeto Guri tem inscrições abertas para cursos gratuitos de música em Botucatu

Matrículas podem ser feitas até o dia 26 através do site do projeto. Confira os cursos disponíveis

O Projeto Guri está com inscrições abertas até o dia 26 para cursos gratuitos de música. Em Botucatu, os jovens podem fazer matrícula nas aulas de contrabaixo acústico, coral juvenil, iniciação musical, teclado/piano, viola, violino e violoncelo.

O programa é mantido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e oferece, ao todo, 18.271 vagas em 30 cursos para crianças, adolescentes e jovens de 6 a 18 anos.

As aulas terão início a partir do dia 1º de fevereiro e serão oferecidas por meio de uma plataforma de ensino a distância, independentemente do retorno presencial, que deve ocorrer de maneira gradual.

Para fazer a inscrição, o responsável deve acessar o site do Projeto Guri. Em Botucatu, a unidade do programa fica na Rua Benjamin Constant, 161, Vila Jahu e tem vagas disponíveis para os cursos de Contrabaixo acústico, Coral juvenil, Iniciação Musical, Teclado / Piano, Viola, Violino e Violoncelo. (Confira aqui os cursos disponíveis em cada polo do projeto)

Depois da inscrição, a coordenação do polo escolhido entrará em contato com o responsável para confirmar a matrícula no curso indicado e pedir alguns documentos. Para participar, não é preciso ter conhecimento prévio de música, nem possuir instrumentos ou realizar testes seletivos.