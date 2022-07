Projeto Guri está com inscrições abertas em Botucatu

Polo Botucatu está oferecendo vagas para os cursos de teclado, violino, viola, violoncelo, contrabaixo, iniciação musical e coral

Estão abertas e seguem até o dia 31 de agosto, as inscrições para novos alunos e alunas do Projeto Guri. O Guri em Botucatu é um projeto realizado em parceria com a Prefeitura através da Secretaria de Cultura.

Direcionado a crianças, adolescentes e jovens de 6 a 18 anos incompletos, nos períodos de contraturno escolar, o Polo Botucatu está oferecendo vagas para os cursos de teclado, violino, viola, violoncelo, contrabaixo, iniciação musical e coral.

Para participar do Projeto Guri não é preciso ter conhecimento prévio em música, nem possuir instrumento musical.

Matrícula presencial, direto no Polo de ensino, por ordem de chegada, na Casa da Juventude (situada ao lado da antiga Estação Ferroviária – Rua Benjamin Constant, 161, Vila Jahu – Botucatu/SP). O Polo Botucatu funciona as quartas e sextas-feiras, das 08 às 11 horas e das 13 às 18 horas.

Mais informações:

Projeto Guri – Polo Botucatu

Rua Benjamin Constant, 161 – Vila Jahu

Telefone: (14) 3811-1496 ou (14) 99116-5636

Compartilhe esta notícia