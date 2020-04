Projeto Guri em Botucatu oferece atividades e instruções à distância aos alunos

O Projeto Guri em Botucatu, em cumprimento às orientações de isolamento social propostas pelos órgãos de saúde pública, convida os alunos a participarem do Programa de Ensino à Distância, que terá início neste dia 15 de abril.

As atividades de cada turma serão enviadas às quartas-feiras nos horários de aula.

Os alunos poderão tirar dúvidas com os educadores nos mesmos horários de suas aulas, as quartas e sextas-feiras, através de grupos criados no aplicativo WhatsApp. Após o período de quarentena, todos os grupos criados para esta finalidade serão desfeitos, e os contatos com os alunos e familiares seguirão o fluxo antes estabelecido.

A expectativa do Projeto Guri é que estas atividades possam manter os alunos motivados até que a prática musical seja possível de forma presencial nos polos do projeto.