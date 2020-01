Projeto Guri abrirá vagas remanescentes no fim de janeiro

O Projeto Guri abrirá vagas remanescentes para cursos gratuitos de música para crianças e adolescentes na faixa etária entre 6 e 18 anos incompletos. As inscrições ocorrerão de 27 de janeiro a 28 de fevereiro de 2020, conforme os dias e horários de atendimento de cada polo, e por ordem de chegada. A data de início das matrículas pode variar de acordo com cada polo.

As vagas disponíveis e informações mais detalhadas estão no site www.projetoguri.org.br/matriculas. No polo de Botucatu são 56 vagas.

Para realizar a matrícula é necessário comparecer diretamente ao polo em que deseja estudar, acompanhado pelo responsável, portando os seguintes documentos: certidão de nascimento ou RG (original e cópia); comprovante de matrícula escolar e/ou declaração de frequência escolar; RG do responsável (original e cópia) e comprovante de endereço para consulta.

Não é preciso ter conhecimento prévio de música, nem possuir instrumento ou realizar testes seletivos. O início das aulas ocorre de acordo com a data de matrícula de cada aluno.

Para mais informações ligue (14) 3811-1496.