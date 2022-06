Projeto do IBB oferece aulas gratuitas de teatro

Apoiado pela PROEC, por meio do edital UNESP PRESENTE, o curso será oferecido a toda comunidade acadêmica.

O Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu (IBB), apoiado pela Pró-reitoria de Extensão Universitária e Cultura (PROEC), por meio do edital UNESP PRESENTE, criou o projeto “Além dos muros do IB”. O programa oferecerá, a toda comunidade acadêmica, incluindo desde alunos de graduação, pós-graduação, docentes e servidores técnico-administrativos, aulas de teatro semanais gratuitas. As inscrições estão abertas e podem ser feitas através do link: https://www.even3.com.br/teatroibb

A professora Patrícia Fidelis, do Departamento de Biologia Estrutural e Funcional, é quem coordena o projeto. Ela conta que a ideia surgiu após uma pesquisa de campo. “Essa proposta surgiu mediante uma sondagem que fizemos em nossa comunidade acadêmica, onde aplicamos um formulário perguntando o que as pessoas gostariam de ter acessível aqui no nosso câmpus. E, nesse sentido, como ponto de partida, eu elaborei, juntamente com a professora Thabata Koester, um formulário onde abordamos quais atividades a comunidade unespiana gostaria de ter disponível dentro de um hall de atividades esportivas e culturais. E, o que mais foi apontado, foi exatamente o teatro”, explica.

Segundo a docente, a partir disso elas começaram a estudar todas as contribuições do teatro no ambiente universitário. De acordo com Patrícia, a literatura oferece diversas informações extremamente motivadoras sobre o assunto: “O teatro, por si só, é uma ferramenta que, pelo fato de colocar o indivíduo em situações de desbloqueio de corpo e voz, desenvolve uma desinibição, uma capacidade de comunicação. E, quando o indivíduo precisa se colocar no lugar de um personagem, significa que ele já exercitou a empatia e a imersão. Então, entendemos que todo esse processo que o teatro pode oferecer no ambiente universitário, é muito importante, pois vai contribuir não só para o desenvolvimento pessoal, mas também para o desenvolvimento em termos de plano de carreira futura”, acrescentou.

Quem será responsável pelas aulas será a professora de teatro Regina de Menezes Lino, atriz e arte educadora, que diz com a propriedade de uma artista que a arte é um processo transformador do ser humano. Para ela, o teatro é de grande valia no campo da afetividade, do conhecimento e da motricidade. “O objetivo maior desse programa é a integração grupal, trabalhando o aluno por inteiro para o desenvolvimento interior. Acredito que a convivência em grupo e o conhecimento de si mesmo, fazem crescer o conhecimento da vida. O jogo dramático poderá ser trabalhado com a realidade presente, trazendo ao jovem um espaço interior de interpretação e expressão”, disse.

Com todo seu conhecimento, Regina pretende contribuir com o crescimento de cada participante.

Visão de um aluno

Para Luiz Henrique Campos, aluno do 4º ano do curso de Nutrição do IBB, as aulas de teatro trarão a ele um leque de emoções positivas e agradáveis, isso porque ele acredita que, com o projeto, conseguirá se expressar com maior liberdade e dar voz aos seus sentimentos. “O teatro vai ser muito importante para mim, como pessoa, porque vou conseguir lidar melhor com minhas emoções e situações do cotidiano, e como profissional de saúde também, pois após formado, será necessário ter uma boa comunicação com os pacientes e com seus acompanhantes”, finalizou.

Sobre o Projeto

As aulas do projeto “Além dos muros do IB” terão início no próximo dia 08 de junho, com duração de 18 meses e contarão com aulas semanais, todas às quartas-feiras, das 18h às 19h. A previsão é que durante o programa sejam realizadas quatro apresentações de teatro, tanto dentro do IBB, quanto para a sociedade em geral.

