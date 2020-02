Prefeitura lança chamamento para credenciamento de apresentações voluntárias para aniversário de Botucatu

Em decorrência dos estragos causados pelas fortes chuvas, a Prefeitura de Botucatu cancelou as tratativas dos shows propostos para a festa de aniversário dos 165 anos de Botucatu. Porém, para que uma data tão importante para nossa Cidade não passe em branco, a Prefeitura está cadastrando grupos e artistas musicais que queiram fazer apresentações voluntárias em comemoração a essa data.

As apresentações ocorrerão nos dias 11, 12 e 14 de abril, das 14 às 22 horas na Praça Martinho Nogueira (em frente ao EECA).

O credenciamento ocorrerá entre os dias 21 de fevereiro de 2020 até às 17 horas do dia 20 de março de 2020, e será feito exclusivamente por meio de formulário on-line. Podem participar das apresentações apenas bandas, grupos musicais e cantores de Botucatu, mediantes a comprovação de residência em Botucatu.

O formulário de inscrição está disponível no link: https://forms.gle/ jH8vDaCMg9BG7Nqz8

Todas as apresentações serão voluntárias e a Prefeitura disponibilizará a mesma estrutura de som, iluminação e palco para todos os grupos.

No formulário estão todas as informações detalhadas sobre o processo do chamamento, assim como a estrutura disponível. Após o preenchimento, o proponente receberá uma cópia do formulário no e-mail cadastrado, com todas as informações do chamamento.

Após o credenciamento, haverá um sorteio para definir os participantes, além de horários e dias dos shows. O sorteio será no dia 25 de março, às 17 horas, no Auditório Ciro Pires (no prédio da Prefeitura – Praça Pedro Torres, 100 – Centro).

O prazo para credenciamento não será prorrogado.

Mais Informações:

Secretaria de Comunicação

Telefones: 3811-1520 e 3811-1505