Ponto MIS apresenta filme de Charles Chaplin neste sábado, 09

O Ponto MIS – bate-papo de Cinema, programa que apresenta uma sessão de cinema on-line seguida por conversa ao vivo no canal do MIS no YouTube, traz neste sábado, 09, o clássico “O grande ditador. O filme”, dirigido e estrelado por Charlie Chaplin em 1940.

O filme aborda a onda de nazi-fascismo e antissemitismo à época, pelo olhar de um barbeiro judeu – e é considerado uma obra-prima do cinema.

Após a exibição online do filme, que ocorre às 15h30, mediante inscrição prévia no link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgdIwmafRi1UHRwnPB5P035KfDnA41NfWLvprKXcpvEaxIIA/viewform, será realizado às 18 horas, um bate-papo ao vivo com o público no Canal do museu no YouTube, com mediação de Eduardo Bordinhon, artista e professor, e participação especial de Luís Antonio Coelho Ferla, professor do Departamento de História da Universidade Federal de São Paulo e do crítico e professor de cinema, Cássio Starling.

Última obra que Charles Chaplin interpreta Carlitos, O grande ditador completa 80 anos de existência em outubro de 2020. O longa propõe uma crítica à Hitler, ao nazismo e seu contexto histórico por meio da comédia dramática intrínseca ao personagem Carlitos. Dirigido também por Charlie Chaplin, O grande ditador é o seu primeiro filme falado, o que relutou por muito tempo a produzir.

O filme apresenta Carlitos como um barbeiro judeu que é convocado a prestar serviços militares durante a I Guerra Mundial. Durante a guerra, Carlitos sofre um acidente de avião e acaba em um hospital onde perde a memória. Sua nação, Tomânia, perde a guerra e um novo sistema político começa a vigorar no país liderado pelo ditador Hynkel. Carlitos, ao se recuperar do acidente, percebe que está alheio aos recentes acontecimentos de seu país. Por conta da semelhança entre o barbeiro Carlitos e Hynkel, são confundidos e cada um assume a vida do outro, peripécia que permeia todo o filme determinando suas situações engraçadas e questionadoras.

