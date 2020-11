Pinacoteca terá exibição do curta “Razões para Sonhar”

No dia da Consciência Negra, celebrado nesta sexta-feira, 20 de novembro, a Pinacoteca Fórum das Artes abre suas portas para receber o lançamento do Curta-metragem “Razões para Sonhar”, estrelado por artistas negros de Botucatu.

A produção do filme convidou 20 representantes para acompanhar presencialmente, mas todos estão convidados para assistir à transmissão que será realizada pelo Canal do projeto no YouTube (https://www.youtube.com/channel/UC1byf0_Yf47pasoLKiLMd_A).

A exibição será das 19 às 21h30.

Exposição Luso Afro Brasil

A Pinacoteca Fórum das Artes também está recebendo a exposição “Luso Afro Brasil – Encontros: Arte, História e Memória”. A mostra faz parte do acervo do Museu Afro Brasil, instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo.

Esta é maior exposição itinerante já promovida pela instituição paulistana dentro do Estado, reunindo aproximadamente 400 obras de artistas brasileiros, portugueses e africanos, entre pinturas, fotografias, esculturas, gravuras, documentos históricos e outros objetos datados desde o século XVIII até os dias atuais.

As visitas serão feitas mediante agendamento prévio pelo telefone (14) 3811-1470 e terão duração de 40 minutos em percurso guiado, durante o qual os visitantes deverão fazer uso de máscara e manter o distanciamento.

A cada hora será permitido o acesso de grupos limitados a 20 pessoas, divididos em subgrupos de 10 no interior do Museu. A Pinacoteca Fórum das Artes está funcionando de quinta a sábado, das 13 às 18 horas.

Serviço:

Pinacoteca Fórum das Artes

Rua General Teles, 1040 – Centro

Funcionamento: de quinta a sábado, das 13h às 18h

Telefone (14) 3811-1470

Entrada Gratuita | Classificação livre