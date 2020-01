Pinacoteca recebe diretor da Secretaria de Cultura do Estado em visita técnica

Na última quarta-feira, 15, a Pinacoteca Fórum das Artes recebeu uma visita técnica chefiada pelo Diretor da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado, Antônio Lessa. Também estiveram presentes o Curador e Administrador do Museu Afro, Emanoel Araújo e representantes do Conselho Municipal de Cultura e do coletivo “As Teresas”, que foram recepcionados pelo Prefeito Mário Pardini e pela Secretária Municipal de Cultura, Cris Cury Ramos.

Entre os assuntos discutidos, esteve em pauta a vinda de novas exposições para o Município.

“Avançamos bastante na vinda de uma nova exposição para nossa Pinacoteca neste primeiro semestre, e que deve ser em parceria com o Museu Afro, pois o Curador Emanoel ficou encantado com nosso espaço. Em conversa com o Lessa, também assuntamos a vinda de uma nova exposição de grande porte no segundo semestre. Ou seja, praticamente garantimos 2 exposições de grande porte e relevância para 2020”, afirmou Cris Cury.

Hoje a Pinacoteca Fórum das Artes possui as seguintes mostras em exibição:

A CASA: jogos de luz & cor – exposição individual da artista botucatuense Amélia Piza

Amélia Piza apresenta telas executadas nos anos recentes, dentro da temática figurativa que caracteriza sua produção artística. São composições realizadas em acrílica sobre tela, representando cenários domésticos e jardins idealizados.

Diálogos em contexto – primeira exposição de longa duração do acervo do MAC

Esta exposição com obras de artistas de Botucatu e de outras localidades propõe a inter-relação das obras do acervo do MAC, dos artistas locais entre outros de renome internacional, de circunstâncias formais e conceituais, que entrelaçam a composição do espaço, da paisagem e da figura humana nas mais diversas formas de representação.

Memorial Itajahy Martins – gravuras e objetos do artista botucatuense, fundador do MAC.

Botucatuense de nascimento e de coração, o professor e artista plástico Itajahy Martins dedicou-se ao ensino da arte e da gravura durante toda a sua vida. Com o espírito criativo, junto a um grupo de artistas fundou em 1984 o Museu de Arte Contemporânea de Botucatu – o MAC. Sua gravura destaca-se pelo virtuosismo técnico, especialmente a xilogravura que utiliza a madeira como suporte para a matriz.

Conexão Gráfica – exposição de gravuras na Galeria Fórum das Artes

A exposição reúne um conjunto de 28 gravuras que foram doadas ao MAC pelo Instituto Itaú Cultural. Dentre as 432 gravuras integrantes desta coleção, esta exposição estabelece uma sintonia entre as diferentes linguagens e representações. Cria uma conexão e ao mesmo tempo uma oposição aos temas propostos: geometria, gestualidade, organização e caos, instabilidade e equilíbrio, formas e texturas são apenas alguns dos recursos utilizados pelos artistas Amilcar de Castro, Rubens Ianelli, Maria Bonomi, Renina Katz, Wakabaiashi entre outros nomes da gravura brasileira.

A Pinacoteca Fórum das Artes funciona de quarta a sexta-feira, das 8h30 às 17 horas e nos sábados, domingos e feriados, das 11 às 17 horas.

Para o agendamento de visitas educativas, os interessados devem procurar o equipamento de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas.

Mais informações:

Pinacoteca Fórum das Artes

Rua General Teles, 1040

Telefone: (14) 3811-1481

E-mail: forumdasartes@botucatu.sp.gov.br