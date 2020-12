Pinacoteca Fórum das Artes terá nova exposição a partir de sábado, 19

No próximo sábado, 19, será inaugurada a nova exposição da Pinacoteca Fórum das Artes de Botucatu. A exposição Hans Silvester – As fotografias do Vale do Rio Omo/O Povo e a Natureza” faz parte do acervo do Museu Afro Brasil, instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, e será realizada em Botucatu em parceria com o SISEM (Sistema Estadual de Museus de São Paulo) e a Secretaria Municipal de Cultura.

Devido a pandemia, a abertura será on-line e os interessados podem acompanhar o evento às 13 horas, por meio do link: meet.google.com/yjc-xxzi-zom.

Interessado pelas artes corporais, o fotógrafo alemão Hans Silvester encontrou, na fronteira da Etiópia, Quênia e atual Sudão do Sul, ao longo do vale do rio Omo, inspiração e matéria-prima perfeitas para seu trabalho.

Nessa região da África, onde povos vivem no mais profundo contato com a natureza, os povos Surma e Mursi conservaram grande parte de sua rica cultura e tradições históricas, graças a condições geográficas favoráveis que os protegem de influências exteriores. Foi neste local raro do globo que Hans desenvolveu uma série fotográfica mostrando alguns modelos nativos em poses de um naturalismo intenso. A noção do “corpo como paisagem” é um dos principais enfoques das imagens.

A série fotográfica joga luz sobre o modo de vida de povos que são quase inteiramente desconhecidos fora da África. A exposição também traz à tona discussões internacionais a respeito de alguns dos conceitos polêmicos e fundamentais que cruzam os distintos universos da antropologia com a arte da fotografia.

Com entrada gratuita, a visitação ocorrerá na Pinacoteca Fórum das Artes de Botucatu até 31 de março de 2021, de quarta-feira a sábado, das 13 às 18 horas e deve ser agendada pelo número (14) 3811-1470. É obrigatório o uso de máscaras durante a visita.

Serviço:

Exposição “Hans Silvester – As fotografias do Vale do Rio Omo/O Povo e a Natureza”

Abertura: 19 de dezembro, às 13 horas – abertura on-line pelo link: meet.google.com/yjc-xxzi-zom

Período: de 19/12/2020 a 31/03/2021.

Local: Pinacoteca Fórum das Artes de Botucatu – Rua General Telles, 1040 – Centro

Horário: de quarta-feira a sábado, das 13 às 18 horas

Visitas agendadas: (14) 3811-1470

Entrada: gratuita