Pinacoteca Fórum das Artes recebe curso de Capacitação de Multiplicadores em Audiovisual

O curso é gratuito e tem início previsto para o próximo dia 08 de abril.

Com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura, a Associação Comunitária João de Barro abre as inscrições para o curso de capacitação de Multiplicadores em Audiovisual.

Serão oferecidas 20 vagas gratuitas para agentes culturais, professores e demais interessados em compreender melhor o universo audiovisual e tornar-se um multiplicador do uso de ferramentas e da produção de conteúdo de audiovisual. As inscrições vão até o dia 4 de abril e deverão ser feitas por meio do link: www.joaodebarro.org.br/lajeparatodos

O curso possui três módulos e serão conduzidos por professores e pesquisadores do Laboratório de Estudo e Criação em Arte e Educação da Universidade de São Carlos (UFSCar). O primeiro módulo está programado para começar dia 8 de abril.

Para Pedro Barroca, coordenador pedagógico do curso e coordenador de projetos da Associação João de Barro, o objetivo é que os participantes possam compreender técnicas para se aprimorarem no uso de ferramentas para trabalhar o audiovisual em espaços de educação, além de estimular a produção de conteúdo. “O audiovisual é uma janela para olhar o mundo sob diversas perspectivas. Produzir uma peça audiovisual envolve imensa gama de saberes, técnicas e habilidades sociais, e, do nosso ponto de vista, é uma ferramenta educacional revolucionária” – destaca Barroca.

Todos os participantes com frequência de pelo menos 75%, receberão certificado de conclusão do curso.

O curso é oferecido por meio do Projeto LAJE: Laboratório Popular de Audiovisual em parceria com o Cineclube Paratodos e do LabCriarte da UFSCar, com recursos do edital ProAC Lab 51/2021.

Mais informações:

Pinacoteca Fórum das Artes

Rua General Telles,1040 – Centro

Telefone: (14) 3811-1470

Associação Comunitária João de Barro

[email protected]

Tel: (14) 99579 5069

Compartilhe esta notícia