Pinacoteca Fórum das Artes programa retorno das visitas para o dia 05

A Prefeitura de Botucatu retomará as atividades da Pinacoteca Fórum das Artes a partir do próximo dia 05 de novembro. O funcionamento será feito seguindo todos os protocolos de saúde, com horários e capacidade de público reduzidos.

As visitas serão feitas mediante agendamento prévio pelo telefone (14) 3811-1470 e terão duração de 40 minutos por percurso guiado, durante o qual os visitantes deverão fazer uso de máscara e manter o distanciamento.

A cada hora será permitido o acesso de grupos limitados a 20 pessoas, divididos em subgrupos de 10 no interior do Museu.

Sendo assim, o funcionamento ocorrerá de quinta a sábado, das 13 às 18 horas.

Serviço:

Pinacoteca Fórum das Artes

Rua General Teles, 1040 – Centro

Funcionamento: de quinta a sábado, das 13h às 18h

Telefone (14) 3811-1470

Entrada Gratuita | Classificação livre