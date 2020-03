Pelo segundo ano consecutivo Caio Induscar apoia a Pinacoteca Fórum das Artes de Botucatu

Como apoiadora da Pinacoteca Fórum das Artes de Botucatu, pelo segundo ano consecutivo, por meio da Lei de Incentivo Fiscal Rouanet, a Caio Induscar, fabricante de ônibus, participou na noite do último sábado, dia 7 de março, da abertura da exposição “Luso Afro Brasil – Encontros: Arte, História e Memória”.

O evento contou com a participação do prefeito municipal de Botucatu, Mário Eduardo Pardini; do coordenador da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, Antonio Lessa; do curador da exposição e diretor do Museu Afro Brasil, Emanoel Araújo; da secretária municipal de Cultura de Botucatu, Maria Cristina Cury Ramos, e autoridades municipais.

A Pinacoteca Fórum das Artes, inaugurada em agosto de 2019, já recebeu quase 20 mil visitantes, oferecendo sete diferentes exposições, além de oficinas artísticas.

De acordo com a secretária de Cultura, Cristina Cury: “O aporte da Caio irá viabilizar a implantação da Biblioteca de Artes, dar continuidade no Projeto Educativo e finalizar a estrutura técnica do auditório local”.

Além da Caio ser apoiadora da Pinacoteca, a empresa também adotou a praça do local para manutenção do paisagismo, que já é considerada um dos cartões postais do Município.

Para a gerente corporativa de comunicação e marketing da Caio Induscar, Tânia Pires de Souza: “A Pinacoteca de Botucatu é um espaço de abrangência regional, que proporciona tanto aos nossos colaboradores, como à comunidade em geral, uma programação cultural diversificada e exposições renomadas. Apoiar projetos culturais é uma grande satisfação para a Caio”, finaliza.

Sobre a exposição:

A exposição “Luso Afro Brasil – Encontros: Arte, História e Memória”, ficará aberta para visitação na Pinacoteca de Botucatu, até o dia 13 de setembro.

Ela é promovida pelo Museu Afro Brasil, instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, o SISEM (Sistema Estadual de Museus de São Paulo) e a Prefeitura de Botucatu, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

Com curadoria de Emanoel Araújo, diretor do Museu Afro Brasil, a mostra é considerada a maior exposição itinerante já promovida pela instituição paulistana, dentro do Estado de São Paulo. Reúne cerca de 400 obras de artistas brasileiros, portugueses e africanos, entre pinturas, fotografias, esculturas, gravuras, documentos históricos e outros objetos do século XVIII até os dias atuais.

Serviço:

Pinacoteca Fórum das Artes

Rua General Telles, nº 1040 – Botucatu/SP

Horários: Quarta a sexta-feira das 08h30 às 17h00 e aos sábados, domingos e feriados das 11h00 às 17h00.

Telefone: (14) 3811-1470 – forumdasartes@botucatu.sp.gov.br

Entrada Gratuita | Classificação livre

