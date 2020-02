Parceria entre Prefeitura e Senac Botucatu oferece 60 vagas para curso técnico em Teatro

Pelo sétimo ano consecutivo, a parceria entre a Secretaria Municipal de Cultura e o Senac Botucatu oferecerá 60 vagas com bolsas de estudos integrais para o curso técnico em Teatro. Os candidatos devem estar cursando o segundo ano do ensino médio no ato da matrícula ou tê-lo concluído, e renda de até dois salários per capita (por pessoa).

As aulas ocorrerão no piso superior do Teatro Municipal “Camillo Fernandez Dinucci” e na unidade do Senac, com duração de um ano. Serão duas turmas, uma no período da tarde (das 13h30 às 17h30) e a outra à noite (das 19h às 22h30).

Não é necessário ter experiência na área para ingressar no curso.

As inscrições ocorrerão em datas distintas para os turnos: dias 10, 11 e 12 de fevereiro para a turma da tarde e dias 17, 18 e 19 de fevereiro para a turma da noite, no auditório da Pinacoteca Fórum das Artes (Rua General Telles, 1040), das 09 às 16 horas, e serão limitadas por ordem de chegada, respeitando o limite de 40 participantes (30 efetivados, 10 suplentes) por turma. Após atingir esse número, as inscrições serão encerradas.

“Manter uma parceria bem sucedida com o Senac, por meio da qual oferecemos qualificação gratuita para 60 pessoas nos períodos vespertino e noturno, é algo que nos deixa imensamente felizes. Sem dúvida alguma o curso de teatro cria oportunidades de autoconhecimento, descoberta e desenvolvimento de potenciais, qualificação e posterior realização de trabalhos artísticos”, afirma a Secretária de Cultura, Cris Cury Ramos.

O curso abre uma porta para as pessoas que sonham em desenvolver a carreira e ingressar no Mercado Cultural como atores ou em outras companhias e produções artísticas, já que após o término, o aluno poderá solicitar o registro profissional (antigo DRT).

“No decorrer do curso, o aluno realiza atividades de improvisações individuais e coletivas, pesquisa corporal e vocal, leitura de textos dramáticos, criação de cenas, montagem teatral, além de desenvolver as habilidades do oficio. O teatro colabora para formação pessoal e cultural de qualquer indivíduo, aguça o desejo pelo conhecimento e coloca o participante frente a frente com sua identidade”, afirma Ana Martines, docente da área de comunicação e artes do Senac Botucatu.

Confira abaixo os requisitos para a realização da inscrição e matrícula na Pinacoteca Fórum das Artes, a partir do dia 10 de fevereiro para turma da tarde e a partir do dia 17 de fevereiro para turma da noite:

– Estar cursando no mínimo o segundo ano do ensino médio;

– Ter renda de até dois salários per capita (por pessoa);

– Não estar sendo atendido por bolsa no Senac;

– Não ter desistido de curso, com bolsa, no Senac nos últimos 2 anos.

– A ficha deverá ser preenchida no local;

– Cópia simples do CPF e RG do inscrito;

– Cópia simples do CPF e RG do responsável pelo inscrito (no caso de menores de idade);

– Cópia do certificado ou Histórico escolar ou declaração da escola de que está cursando o segundo ano do ensino médio ou concluiu;

Essa inscrição pode ser feita por terceiros, em caso de maior de 18 anos, desde que este saiba todos os dados pessoais da pessoa a ser inscrita, já que a ficha deve ser completamente preenchida na inscrição.

Para efetuar a matrícula, no Senac Botucatu, após a inscrição é necessário:

– Comprovante de residência;

– Caso seja menor de 18 anos, estar acompanhado por pais ou responsáveis.

O Senac Botucatu fica na Rua Dr. Rafael Sampaio, 85, Boa Vista. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (14) 3112-1150.