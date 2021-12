Orquestra Sinfônica Municipal se apresenta neste domingo, no Shopping Park Botucatu

Compondo o clima de Natal que já tomou conta do Shopping Park Botucatu, no próximo domingo, 5 de dezembro, às 17 horas, haverá apresentação especial da Orquestra Sinfônica Municipal de Botucatu (OSMB). O evento é gratuito e ocorrerá na Praça de Alimentação.

Há cinco anos com a regência do maestro titular Fernando Ortiz de Villate, a Orquestra completa, no próximo dia 21, 35 anos de atividades. A criação oficial, porém, ocorreu em 26 de agosto de 1987, quando foi sancionada a Lei Municipal 2.644.

Mantida com recursos municipais, a Orquestra conta com mais de 30 músicos, distribuídos em instrumentos de cordas, sopros e percussão. O repertório tem músicas que vão do erudito ao popular.

Recentemente, a OSMB encantou o público quando esteve no shopping. Na ocasião, as músicas de filmes consagrados foram o grande destaque.

Segundo o maestro titular Fernando Ortiz de Villate, o concerto terá repertório diversificado para que as pessoas sintam orgulho da cidade onde vivem e dos equipamentos de cultura que a cidade oferece para elas. “A orquestra é da população, é de cada um dos botucatuenses. Isso é importante e precisa ser criada uma raiz. Temos repertório tradicional europeu, como Mozart, com algumas surpresas e novidades, para que as pessoas escutem algo conhecido e aprendam a escutar uma nova linguagem”, explica.

“Quando escolhemos esse repertório, pensamos no enlace harmônico sonoro, a vibração de cada obra, tendo uma ligação de uma obra com outra para poder chegar a uma mensagem subliminar através da matemática musical. E que o público possa sentir realmente que as coisas vão melhorar, mas somente trabalhando em equipe, como uma Orquestra Musical”, conclui.

“Todos terão a oportunidade de passar ótimos momentos ao lado da família e amigos, antecipando suas compras de Natal, curtindo muitas novidades do shopping e apreciando música de qualidade”, convida o gerente geral do Shopping Park Botucatu, Fernando Brandão.

Compartilhe esta notícia