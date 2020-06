Orquestra Municipal faz apresentação digital nesta terça-feira, 02

A Orquestra Sinfônica Municipal de Botucatu disponibilizará nesta terça-feira, 02, um conteúdo especial para todos os que acompanham as tradicionais apresentações no Teatro Municipal “Camillo Fernandez Dinucci”. Será a vez das obras L.v.Beethoven – Sinfonia nº. 5 op. 67 – I Mov. Allegro con brio, John Williams – Harry Potter and the Sorcerer’s e Stone, a partir das 20 horas, no canal da OSMB no YouTube.

A Série “OSMB Digital” é uma alternativa durante a quarentena, disponível a todos que desejarem. No repertório dos concertos, gravados em 08 de abril e 27 de maio de 2019, no Teatro Municipal, grandes obras regidas pelo maestro titular Fernando Ortiz de Villate.

O canal da OSMB no YouTube pode ser acessado no link https://www.youtube.com/channel/UCAQkweSudg5ZGkdjrRTmcKA

Mais informações:

Secretaria Municipal de Cultura

Rua General Teles, 1738 (Espaço Cultural)

Telefone: 3811-1470 / 3811-1471