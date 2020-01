Orquestra Jovem Municipal de Botucatu seleciona novos músicos

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de músicos da OJMB, a Orquestra Jovem Municipal de Botucatu. A OJMB, que é um braço pedagógico da Orquestra Sinfônica Municipal de Botucatu (OSMB), tem como objetivo principal a preparação de jovens músicos para o trabalho em conjunto e profissionalização, para futuramente ingressarem na OSMB.

O público alvo para esse trabalho são crianças, adolescentes e ex-alunos de projetos musicais de Botucatu, com idade limite de 21 anos e que possuam formação musical intermediária ou avançada.

Para o credenciamento ao processo seletivo, o interessado deverá preencher o formulário online que se encontra no link: https://forms.gle/mkb92VtpxcDFg5Kc8

As inscrições vão até o dia 12 de janeiro. Os testes estão marcados para o dia 13 de janeiro, às 18 horas, no Teatro Municipal. Mais informações podem ser obtidas através do e-mail orquestradebotucatu@gmail.com.

Mais informações:

Secretaria Municipal de Cultura

Avenida Dom Lucio, 755 – Centro

Telefone: (14) 3811-1470

cultura@botucatu.sp.gov.br