Orquestra Jovem fará primeira apresentação de 2020 no próximo dia 29

A Orquestra Jovem Municipal de Botucatu, OJMB, inicia as atividades de 2020 fazendo um concerto na cidade de Anhembi. A apresentação está entre as atividades artísticas da abertura do novo Centro Cultural da cidade.

A OJMB, que é um braço pedagógico da Orquestra Sinfônica Municipal de Botucatu, tem como objetivo principal a preparação de jovens músicos para o trabalho em conjunto e profissionalização, para futuramente ingressarem na OSMB.

O público alvo para esse trabalho são crianças, adolescentes e ex-alunos de projetos musicais de Botucatu, com idade limite de 21 anos e que possuam formação musical intermediária ou avançada.

A apresentação da Orquestra Jovem será no dia 29 de janeiro, às 20 horas, no Centro Cultural de Anhembi, localizado na Rua Jose Cosentino, s/n, Centro. O evento é aberto a todos os interessados e tem entrada franca.

Mais informações:

Secretaria Municipal de Cultura

Avenida Dom Lucio, 755 – Centro

Telefone: (14) 3811-1470

cultura@botucatu.sp.gov.br