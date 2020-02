Orquestra Jovem de Botucatu divulga vagas remanescentes

A Prefeitura de Botucatu, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, divulga as vagas remanescentes para a Orquestra Jovem Municipal de Botucatu, a OJMB. Poderão se inscrever jovens de até 21 anos e que possuam formação musical intermediária ou avançada.

Para o credenciamento ao processo seletivo, o interessado deverá acessar o formulário on-line que se encontra no link https://forms.gle/HKGdMQtkiejKpZAU8 e preencher os tópicos, como dados pessoais, instrumento que toca, experiência com música e nome da peça que irá tocar no teste.

As inscrições para as vagas remanescentes da OJMB estarão abertas até o dia 29 de março, e os testes ocorrerão no dia 31 de março, às 18 horas, no Teatro Municipal de Botucatu “Camillo Fernandez Dinucci”.

Mais informações podem ser obtidas no próprio formulário on-line ou pelo e-mail orquestrajovembotucatu@gmail.com.