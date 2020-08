Núcleo Assistencial “Joanna de Ângelis” faz homenagem ao músico botucatuense Guido Bissacot

Núcleo Assistencial “Joanna de Ângelis”PROJETO MUSICALIZANDOHomenagem ao músico Botucatuense (violonista e compositor) GUIDO BISSACOTI.De sua autoria/Parafusando Biografia do HomenageadoBISSACOT, Guido Albino (1902- 1f74)Músico e CompositorGuido Albino Bissacot nasceu em Botucatu, Distrito de Vitoriana, em 2 de outubro de 1902, filho de José Bissacot e Narciza Fachini Guagliume Bissacot, imigrantes italianos.Na fazenda do Conde de Serra Negra, teve a oportunidade de ouvir Guiomar Novaes ao piano, a quem muito admirava. Num gesto nobre, propôs-se a ensinar música aos camponeses lavradores, formando uma banda de música capaz de competir com os melhores da época.Como flautista, integrou a Orquestra Sinfônica de Milão, e no tempo do cinema mudo, a Orquestra do Cine Casino, regida pelo piano de Luiz Cardoso. O som que brotava de sua alma e que propagava através da flauta era, no dizer de Vicente Moscogliato, angelical. Porém, um problema estomacal fé-lo a optar por outro instrumento, que não o de sopro. Encontraria no violão, com suas riquezas e possibilidades harmônicas, o parceiro de composições e alegrias dai por diante.Dotado de ouvido absoluto e técnica apurada, fez conceitos e recitais na Áustria e Alemanha. Registrou passagem ainda por Madri, inscrevendo-se em concurso promovido por renomado luthier, conquistando o primeiro lugar e executando “Noites Sevilhanas”, que compôs especialmente para o evento. Seus acordes eram personalíssimos.Tinham sua assinatura.-Claudemir Ferreira – Coordenador do Projeto Musicalizando Violão e Cajon-Prof. Juliano Gomes – Trombone e Edição-Prof. José Cláudio – Sax Tenor e Arranjo da Obra-Prof.Joanna Barbosa – Flauta e Clarinete-Rafael Bissacoti – Violão – Convidado Especial e Sobrinho do Músico Homenageado Guido BissacoriAlunos do Projeto FlautasBruna VersoriCamila GabrielyHerick SilvaJúlia AlmeidaVagner LimaClarinetesGabriel SiqueiraFelipe FerrazPedro Henrick ZanattaSax AltoGean CarlosLucas LinsSophia CamposTromboneJoyce Emanuele CalixtoPandeiroGabriel PereiraWilliam Ribeiro Posted by Projeto Musicalizando on Thursday, August 20, 2020

Os integrantes do Projeto Musicalizando do Núcleo Assistencial “Joanna de Ângelis” fizeram uma homenagem ao músico Botucatuense (violonista e compositor) Guido Bissacot. Os músicos do projeto interpretaram a melodia Parafusando, de autoria do homenageado. (Veja o vídeo acima)

“Através de nosso Grupo de Choro, lançamos uma homenagem ao grande compositor, violonista e arranjador Botucatuense Guido Bissacot. Cada aluno gravou seu instrumento em sua casa , onde foram juntados posteriormente através de edição de áudio e vídeo. Interessante é que contamos com a participação especial do músico Rafael Bissacoti, que é sobrinho-neto de Guido”, disse ao Acontece, Claudemir Ferreira, coordenador do projeto.

“Guido Bizacot fez muito sucesso nos anos 50/60 em Botucatu e no mundo. Tocou em teatros na Europa. Grande compositor e exímio violonista erudito. Através dessa pequena homenagem , gostaríamos de divulgá-lo aos botucatuense, que na maioria, não o conhece”, finalizou Claudemir.

O projeto do Núcleo Assistencial “Joanna de Ângelis” ministra aulas com professores especializados a 220 crianças na área da Música. São aulas de Musicalização infantil, Teoria musical , Piano erudito além de corais ,orquestras, e grupo de choro.

Mais detalhes e trabalhos dos integrantes do projeto podem ser conferidos no link: https://www.facebook.com/ProjetoMusicalizando

Participaram da gravação:

-Claudemir Ferreira – Coordenador do Projeto Musicalizando Violão e Cajon

-Prof. Juliano Gomes – Trombone e Edição

-Prof. José Cláudio – Sax Tenor e Arranjo da Obra

-Prof. Joanna Barbosa – Flauta e Clarinete

-Rafael Bissacot – Violão – Convidado Especial e Sobrinho-neto do Músico Homenageado Guido Bissacori

Alunos do Projeto

Flautas

Bruna Versori

Camila Gabriely

Herick Silva

Júlia Almeida

Vagner Lima

Clarinetes

Gabriel Siqueira

Felipe Ferraz

Pedro Henrick Zanatta

Sax Alto

Gean Carlos

Lucas Lins

Sophia Campos

Trombone

Joyce Emanuele Calixto

Pandeiro

Gabriel Pereira

William Ribeiro

História

Guido Albino Bissacot nasceu em Botucatu, Distrito de Vitoriana, em 2 de outubro de 1902, filho de José Bissacot e Narciza Fachini Guagliume Bissacot, imigrantes italianos.

Na fazenda do Conde de Serra Negra, teve a oportunidade de ouvir Guiomar Novaes ao piano, a quem muito admirava. Num gesto nobre, propôs-se a ensinar música aos camponeses lavradores, formando uma banda de música capaz de competir com os melhores da época.

Como flautista, integrou a Orquestra Sinfônica de Milão, e no tempo do cinema mudo, a Orquestra do Cine Casino, regida pelo piano de Luiz Cardoso.

O som que brotava de sua alma e que propagava através da flauta era, no dizer de Vicente Moscogliato, angelical. Porém, um problema estomacal fez ele optar por outro instrumento, que não o de sopro. Encontraria no violão, com suas riquezas e possibilidades harmônicas, o parceiro de composições e alegrias dai por diante.Dotado de ouvido absoluto e técnica apurada, fez conceitos e recitais na Áustria e Alemanha. Registrou passagem ainda por Madri, inscrevendo-se em concurso promovido por renomado luthier, conquistando o primeiro lugar e executando “Noites Sevilhanas”, que compôs especialmente para o evento. Seus acordes eram personalíssimos.Tinham sua assinatura.