Novo concerto da Orquestra Municipal estará disponível nesta terça, 23

A Orquestra Sinfônica Municipal de Botucatu disponibilizará nesta terça-feira, 23, um conteúdo especial para todos os que acompanham as tradicionais apresentações no Teatro Municipal “Camillo Fernandez Dinucci”. Será a vez da obra Mambos – Perez Prado, a partir das 20 horas, no canal da OSMB no YouTube.

A Série “OSMB Digital” é uma alternativa durante a quarentena, disponível a todos que desejarem. No repertório dos concertos, gravados em 16 de agosto de 2019, no Teatro Municipal, grandes obras regidas pelo maestro titular Fernando Ortiz de Villate.

O canal da OSMB no YouTube pode ser acessado no link https://www.youtube.com/channel/UCAQkweSudg5ZGkdjrRTmcKA

Mais informações:

Secretari…